Исполняющая романс Бузова сорвалась на крик на сцене МХАТа

Москва, 10 июня. Известная певица Ольга Бузова на пресс-показе спектакля «Чудесный грузин» сорвалась на крик, когда исполняла романс, передает портал 5-tv.ru.

Сегодня, 10 июня, во МХАТе прошел пресс-показ постановки из спектакля «Чудесный грузин» о молодых годах Иосифа Сталина. Телеведущая Ольга Бузова в театре играет роль певицы кабаре Беллы Шанталь. Впервые звезда раскрыла талант, как настоящая актриса театра.

Сообщается, что популярная певица по сценарию спектакля начала играть роль Беллы Шанталь, сидя на диване в великолепном соответствующем костюме. Поющая Бузова исполняла классический романс. Однако, когда артистка встала и продолжила движение, произошла неловкая ситуация — поющая актриса сорвалась на крик. Бузову словно сглазили хейтеры, которые так и ожидали данного провала.

После того, как ее голос дрогнул, по залу моментально пробежал шепот. В Сети стремительно распространились видеоролики с участием Бузовой. Некоторые пользователи считают, что данное выступление превратилось попросту в «посмешище».

Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщало, что Бузова убежала от журналистов с расспросами о репетициях во МХАТе. Корреспонденты ожидали у театра звезду, чтобы взять интервью. Однако артистка быстро поздоровалась с журналистами и сразу села в машину.