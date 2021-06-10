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Прокуратура ЦАР обвинила арестованного гражданина Франции в шпионаже

ЦАР
Прокуратура ЦАР обвинила арестованного гражданина Франции в шпионаже
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Чемеков

Банги, 10 июня. Генеральный прокурор Апелляционного суда в ЦАР Эрик Дидье Тамбо обвинил арестованного гражданина Франции Хуана Реми Киньоло в шпионаже и создании угрозы государственной и общественной безопасности.

Следствие подозревает француза в сотрудничестве с боевиками из «Коалиции патриотов за перемены», а также незаконном хранении оружия.

«Киньоло обвиняется в шпионаже, незаконном хранении боевого и охотничьего оружия, преступном сговоре, а также подрывной деятельности, которая угрожает безопасности ЦАР», — заявил прокурор.

Тамбо просит суд приговорить гражданина Франции к пожизненным каторжным работам.

Сейчас Киньоло находится в следственном изоляторе Нгарагба. Анонимный источник сообщил, что его экстрадиция маловероятна, поскольку француз нарушил центральноафриканские законы и должен понести ответственность на территории африканской страны.

Ранее сообщалось о том, что 10 мая силовые структуры ЦАР задержали Киньоло в столице республики Банги. В момент ареста он находился у себя дома.

В ходе обысков полиция обнаружила оружие, боеприпасы, военную форму, компьютерное оборудование и крупную сумму денег. Помимо прочего, на компьютере задержанного оказались видеозаписи с кадрами тренировок радикалов.

Француз пытался доказать правоохранителям, что он занимается координацией СМИ. Однако следователи не нашли ни журналистских документов, ни специальной аппаратуры, которая предназначена для создания репортажей.

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франция цар
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