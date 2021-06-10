ВОЗ сообщил о предстоящей атаке коронавирусной инфекции в Европе

Брюссель, 10 июня. Всемирная организация здравоохранения предупредила Европу о надвигающемся индийском штамме COVID-19. Об этом заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

По словам эксперта, жителей Европы ожидает распространение сверхзаразного коронавируса. Он отметил, что эта разновидность вытеснила другие штаммы в разных государствах. Крюге также добавил, что он вызывает страх у многих работников медицины, поскольку способен передаваться даже тем людям, у которых есть иммунитет к подобному виду заболевания.

Представитель ВОЗ рекомендовал не совершать ошибки прошлого года, соблюдать предъявляемые правила, как можно реже посещать общественные места, избегать большого скопления людей. Кроме того, следует обезопасить свое здоровье всеми известными методами и встать на защиту собственного иммунитета и здоровья близких.

Крюге напомнил, что летом прошлого года безответственные граждане, халатно отнесшиеся к инфекции, обрекли своих детей на страдания от заболевания. Так, уровень инфекции постепенно рос в младших возрастных группах, после чего переместился на средние и старшие возрастные категории. Легкомысленность в отношении COVID-19 привела к масштабной и разрушительной вспышке, в результате которой погибли тысячи людей в осенне-зимний период 2020 года, подытожил он.

Ранее ФАН сообщил, что россияне стали чаще пользоваться наличными деньгами в связи с ослаблением мер по коронавирусу. Согласно сведениям доцента кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС Дмитрия Десятниченко, с начала года оборот бумажных денег в России увеличился на рекордные 366,9 миллиарда рублей.