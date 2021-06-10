«Горская» и «Старая деревня» преобразят облик Петербурга к 2030 году

Приморский район обещает сильно преобразиться к 2030 году. Вслед за «Лахта-центром» новая жизнь начнется у территории бывшей строительной площадки комплекса защитных сооружений «Горская» у Финского залива, а также появится новый транспортно-развязочный узел возле метро «Старая деревня».

Соглашение о грядущих проектах подписали в рамках ПМЭФ-2021 Комитет по инвестициям Санкт-Петербурга и компания «Мегалайн».

«Развивая наши проекты, мы хотели бы сделать так, чтобы с их реализацией жизнь в нашем городе стала лучше, комфортнее», — отметил Геннадий Корупятник, генеральный директор ООО «Мегалайн».

Петербург уже предпринимал несколько попыток создать проекты по развитию территории «Горской», однако ни один из них не был реализован. Тем временем площадка занимает выигрышное положение с точки зрения туристической привлекательности: территория находится всего в 400-х метрах от города.

Концепция развития бывшей промзоны заключается в максимальном озеленении, а бывшая гавань превратится в уникальную урбанистическую зону. Промышленная аутентичная железная дорога, наподобие немецкой, станет велодорожкой вдоль северного побережья.

«Главная задача развития территорий — это создание благоприятной среды для жителей Санкт-Петербурга. Оно будет объединять в себе как производственные площади, так и бизнес идеи, инновационный центр, плюс общественные пространства для проведения различных мероприятий», — указал Игорь Стаганович, руководитель проектов ООО «Мегалайн».

Развитие города постепенно приводит к тому, что офисные помещения появляются не только в центре города, но и в спальных районах, поближе к жилым кварталам. Это стало толчком к развитию транспортно-пересадочных узлов. Один из них преобразит территорию возле станции метро «Старая деревня». Ключевой момент в создании этого узла — удобство и комфорт пассажиров: буквально чтобы люди не замочили ноги, переходя из метро на железнодорожную станцию. Кроме этого, для ожидающих электричку душные залы ожидания заменят комфортабельные пространства и уютными диванчиками, и кафетериями.