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Руководство «Союзмультфильма» ведет переговоры о сотрудничестве с Netflix

  /   Обновлено: 10 июня 2021 22:08
Общество
Руководство «Союзмультфильма» ведет переговоры о сотрудничестве с Netflix
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Москва, 10 июня. Киностудия «Союзмультфильм» проводит переговоры о продаже и продюсировании своих мультфильмов с американским стриминговым сервисом Netflix.

Заключение сделки о сотрудничестве с Netflix позволит усилить позиции студии на международном рынке.Об этом рассказала глава руководства киностудии Юлиана Слащева во время празднования 85-летия «Союзмультфильма» в «Зарядье».

Слащева в частности надеется совместно с американскими коллегами на совместное производство полнометражных картин. Кроме того, глава правления добавила, что у студии уже выкупили права на показ контента отечественной компании.

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