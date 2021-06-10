Руководство «Союзмультфильма» ведет переговоры о сотрудничестве с Netflix

Москва, 10 июня. Киностудия «Союзмультфильм» проводит переговоры о продаже и продюсировании своих мультфильмов с американским стриминговым сервисом Netflix.

Заключение сделки о сотрудничестве с Netflix позволит усилить позиции студии на международном рынке.Об этом рассказала глава руководства киностудии Юлиана Слащева во время празднования 85-летия «Союзмультфильма» в «Зарядье».

Слащева в частности надеется совместно с американскими коллегами на совместное производство полнометражных картин. Кроме того, глава правления добавила, что у студии уже выкупили права на показ контента отечественной компании.