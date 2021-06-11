Стало известно, как будет выглядеть первый ТПУ «Старая Деревня» в Петербурге

В Петербурге прошел круглый стол, посвященный инвестиционным проектам создания транспортно-пересадочных узлов и развитию территории «Горская» в Северной столице. За реализацию перспективных проектов возьмется компания «Мегалайн». Заметим, что на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Комитет по инвестициям Санкт-Петербурга и компания «Мегалайн» подписали соглашение о сотрудничестве по реализации инвестиционных проектов по развитию территории бывшей строительной площадки комплекса защитных сооружений от наводнений «Горская» и строительстве транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) в городе.

Старая деревня

Проект создания транспортно-пересадочных узлов в городе обещает быть не менее востребованным. Сейчас в работе — три объекта. ТПУ «Старая деревня» стал первой «ласточкой». Разработку концепции усложнило то, что в данном районе города собрано пять видов транспорта.

Проект представлен в виде стилобата, который позволит не только создать удобный пересадочный узел, но и разместить гостиничный комплекс, бизнес-центр. После реализации проекта пассажиры смогут даже в дождь комфортно передвигаться по территории ТПУ от метрополитена к автобусам или железнодорожной станции. Также здесь появятся новые торговые площади. Ожидается, что проект транспортно-пересадочного узла «Старая деревня» будет реализован к 2024 году.

Невские Новости / Кристина Мурашова

Руководитель отдела исследований и консалтинга Валерий Трушин, который консультирует проекты по ТПУ, в интервью Федеральному агентству новостей рассказал, как будет выглядеть первый ТПУ «Старая деревня» в Санкт-Петербурге. По его словам, Приморский район показывает большие темпы развития, поэтому было принято решение создать транспортно-пересадочный узел для облегчения жизни жителям города.

«Район Старой деревни сейчас быстро развивается. Мы понимаем, что здесь необходимы такие проекты. В этом проекте мы смогли совместить многофункциональность, разные виды коммерческой недвижимости. Основная цель — это удобство транспортного узла для жителей нашего города. На текущий момент у нас в работе — три станции метрополитена для разработки транспортно-пересадочного узла. И к форуму мы сделали первую «ласточку» — это ТПУ в районе метро «Старая деревня». Самый сложный из всех четырех. Связано это с двумя ключевыми моментами: первое — пять видов транспорта на Старой Деревне, второе — расположение географически в самом быстрорастущем районе Санкт-Петербурга, но при этом — в промышленной зоне», — указал эксперт.

Валерий Трушин рассказал о существовании еще одной проблемы. Он отметил, что «Старая деревня» — единственная станция метро, расположенная не очень близко к жилым кварталам, поэтому большой поток пассажиров можно наблюдать только утром и вечером.

«Есть еще одна большая проблема, заключающаяся в том, что конкретно в этом месте — колоссальная маятниковая миграция. Это место днем практически не живет. Мы видим огромный поток пассажиров, жителей и работников только утром и вечером. Если мы сейчас задумаемся, мы придем к выводу, что Старая деревня — единственная станция метро, расположенная не очень близко к жилым кварталам. И это, конечно, проблема, которую нужно было решить. Мы хотели объединить пять видов транспорта, наполнить это место жизнью. То есть мы намерены загородить нашим замечательным проектом промзону и дать возможность не только перемещаться с одного вида транспорта на другой, но и подарить возможность хорошо проводить время», — указал собеседник ФАН.

wikipedia.org / Alex 'Florstein' Fedorov

Также руководитель отдела исследований и консалтинга сообщил, что при проектировании транспортно-пересадочных узлов преследовалась политика сухих норм — люди будут иметь возможность пересесть с одного вида транспорта на другой, не промочив ноги. То есть все станции будут находиться под одной крышей.

«Проект сложный ввиду того, что у нас железнодорожная станция находится на удалении, и нам нужно было все сделать так, чтобы сохранить политику сухих норм. Нам нужно было, чтобы люди, которые приезжают и уезжают на электричках, имели возможность дойти до метро, трамвая или троллейбуса и не промочить ноги. В Санкт-Петербурге — три месяца хорошей погоды, а все остальное — не очень хорошей. Ключевой момент для пассажиров и создания транспортно-пересадочного узла — удобство и комфорт. Мы очень долго думали с нашими инженерами и нашими партнерами из архитектурной компании «Прогресс» над тем, каким образом эту проблему решить. Мы нашли максимально капиталоемкий вариант, но тем не менее в этом месте он в действительности является единственно возможным», — сказал он.

Рассказал Валерий Трушин и о том, что Приморский район сегодня показывает хорошие темпы развития, поэтому возникла необходимость в офисах и гостиницах.

«Мы намеренно хотели уйти от того, что происходит в районе станции метро «Проспект Ветеранов», где ты чувствуешь себя ужасно и неуютно. Общий объем застройки — 77 тысяч квадратных метров. Арендопригодная площадь — 38 тысяч квадратных метров. Функционал — это офисная недвижимость и гостиничная недвижимость. Мы уходим от моноцентричности и хотим работать рядом с местом, где мы живем. И Приморский район сейчас уступает разве что Московскому и Петроградскому по востребованности офисов. То есть живет здесь много народа, но работать им приходится в другом месте. Соответственно руководители компаний, чьи сотрудники живут в Приморском районе, а таких много, ищут офисы в данной части города», — считает специалист.

Невские Новости /

Эксперт добавил, что в Приморском районе планируется построить несколько бизнес-центров, чтобы компании имели возможность работать рядом со своими же предприятиями.

«Мы имеем емкость рынка порядка 20–30 тысяч квадратных метров ежегодно. Это — один из самых высоких показателей офисной недвижимости в Санкт-Петербурге. Мы предлагаем включить в проект два офисных центра класса Б+, которые создадут ту самую необходимую жизнь, и мы вообще не попадаем ни в какую конкуренцию, потому что уровень вакантных площадей сейчас в Приморском районе балансирует на уровне 5%. Это — очень низкий уровень. Это ниже, чем в среднем по городу», — отметил он.

Валерий Трушин также рассказал об идее построить в Приморском районе гостиницу на 436 номеров, чтобы люди, которые приезжают в Санкт-Петербург в командировку, чувствовали себя комфортно.

«Из-за того, что Приморский район очень быстро развивается, планируется построить гостиницу. Мы смотрим, что сюда пытаются переместиться подрядчики дочерней компании «Газпрома». Рано или поздно это произойдет, а командировочным нужно где-то жить. Гостиница будет не колоссального размера, всего 436 номеров. Как только мы одолеем COVID-19, а туристический поток вернется, мы выйдем на заполняемость порядка 70%», — резюмировал Валерий Трушин.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что «Горская» и «Старая деревня» преобразят облик Петербурга к 2030 году.