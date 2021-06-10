Самолет с игроками сборной России приземлился в Пулково

Санкт-Петербург, 10 июня. Сборная России по футболу прибыла в Петербург, где 12 июня сыграет свой первый матч в рамках чемпионата Европы с командой Бельгии.

Самолет приземлился в аэропорту Пулково в 18:31. У трапа команду встретит автобус, который отвезет футболистов в отель. Завтра футболисты сборной России продолжат подготовку к первому матчу на Евро-2020.

Недавно форвард московского «Спартака» Александр Соболев рассказал о своих мыслях в преддверии матча с Бельгией. Он назвал команду соперников фаворитом, однако не исключил победы российской сборной.