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Футболист «Милана» Лаксальт близок к переходу в «Динамо»

  /   Обновлено: 10 июня 2021 23:30
Спорт
Футболист «Милана» Лаксальт близок к переходу в «Динамо»
Prt Scr instagram.com  /  @cdlss93

 

Защитник «Милана» и сборной Уругвая Диего Лаксальт может перейти в московское «Динамо». Об этом сообщил инсайдер Николо Скира.

Соответствующая информация появилась на странице журналиста в Twitter. По словам Скиры, столичный клуб заплатит за футболиста 3,5 млн евро. Контракт с 28-летним игроком будет рассчитан на четыре года.

Диего Лаксальт известен по выступлениям за итальянские клубы — «Интер», «Милан» и «Дженоа». Он также является финалистом МЧМ-2013 в составе молодежной сборной Уругвая.

Еще одно громкое приобретение могут сделать самарские «Крылья Советов». Состав клуба с берегов Волги может пополнить знаменитый португальский полузащитник Рикардо Куарежма.

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