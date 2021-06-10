Мишустин назвал покойную Ларису Шойгу энергичным и незаурядным человеком

Москва, 10 июня. Депутат Госдумы Лариса Шойгу была сердечным человеком и ярким политиком. Такое мнение высказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Глава российского правительства принес свои соболезнования в связи со смертью Шойгу. Он назвал ее кончину большим горем не только для родных, но и для коллег.

«Высочайший профессионализм, управленческий опыт и знания Ларисы Шойгу были востребованы на самых разных, но неизменно ответственных направлениях работы», — отметил он.

Лариса Шойгу была энергичным и незаурядным человеком, который сочетал в себе профессионализм и сердечность, сказал Мишустин. Он добавил, что коллеги уважали ее за целеустремленность в решении задач и доброжелательное отношение к окружающим.

Сестра министра обороны России Сергея Шойгу Лариса скончалась на 69-м году жизни. Причиной ее смерти стал инсульт, возникший на фоне коронавирусной инфекции.