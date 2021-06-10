Главред PolitRussia презентовал выкупленное имущество ФБК из 88 наименований

Издание PolitRussia во главе со своим руководителем и ведущим программы «Время покажет» Русланом Осташко произвело распаковку приобретенного на торгах имущества ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; признана экстремистской и ликвидирована по решению суда). Весь процесс от начала и до конца был снят на камеру и впоследствии опубликован на канале PolitRussia в YouTube.

«Не хотели до последнего момента рассказывать, что мы сейчас сделаем, потому что по логике все имущество ФБК, которое мы сейчас возьмем, его сотрудники должны были забрать себе сами, — обратился к зрителям ролика Осташко. — Оно было выставлено на комиссионные торги, заявку на участие в которых мы подали и выиграли в них, поскольку были первыми и самыми быстрыми».

По словам помощницы главреда PolitRussia, в списке выкупленной техники целых 88 наименований, из чего девушка сделала вывод, что «Фонд борьбы с коррупцией»1 бедным (как любят говорить его руководители) назвать уж никак нельзя.

Далее Осташко сорвал пломбу с дверей одного из кабинетов, в которых хранилось имущество навальнистской организации, и показал зрителям черные пакеты, в которые была завернута техника ФБК. После этого он показал опись, заявив, что все имущество «стоило нам чуть меньше миллиона рублей».

Федеральное агентство новостей /

Первым делом руководитель PolitRussia показал сканер альфа-гамма частот, который необходим для считывания радиационного излучения. Он назвал его уникальным и «единственным бытовым прибором в мире, который на основании излучения частот дает информацию о том, отравлен продукт [радиацией] или нет».

«Еще из интересного: скрытые камеры видеонаблюдения, — продолжил журналист. — Вот такая коробочка, куда ставятся книги, подарки, игрушки — а сзади камера, которая что-то снимает. Зачем? Будем разбираться».

Также любопытным приобретением издания стали четыре микросистемных блока (каждый размером с пачку сигарет), которые, по словам Осташко, являются полноценными компьютерами. Каждый из них работает на операционной системе Linux и отвечает самым высоким требованиям к безопасности: с них практически ничего нельзя скопировать.

«Также мы нашли облучатель с интегрированной радиосистемой, — повертел продолговатую вещицу в руках главред PolitRussia. — Кого ей облучали — непонятно. Осталось только найти шапочки из фольги».

Кроме того, зрителям были показаны: телесуфлер, селективный индикатор поля «Ракса», несколько ноутбуков (один из них с разбитым сотрудниками ФБК экраном), жесткие диски различного объема, раздатчики Wi-Fi, смартфоны, электронные часы с приспособлениями для слежки за носителем, а также различные документы. После вторичного запечатывания и опломбирования бывшее имущество ФБК при помощи автомобиля инкассаторов было отправлено на временное хранение.

На следующий день вещи были отвезены в банковское хранилище, перед дверьми которого Руслан Осташко вновь обратился к зрителям YouTube-канала PolitRussia.

«Самый главный вопрос, который всех волнует: что со всем этим добром будет дальше? Следите за нашими выпусками: об этом мы расскажем на следующей неделе», — попрощался главред PolitRussia.

Ранее юрист Илья Ремесло назвал закономерным решение Мосгорсуда по ФБК и его подразделениям. Он подчеркнул, что структуры Навального сделали все возможное, чтобы заслужить статус экстремистских организаций.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.