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Главред PolitRussia презентовал выкупленное имущество ФБК из 88 наименований

Общество
Главред PolitRussia презентовал выкупленное имущество ФБК из 88 наименований
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Издание PolitRussia во главе со своим руководителем и ведущим программы «Время покажет» Русланом Осташко произвело распаковку приобретенного на торгах имущества ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; признана экстремистской и ликвидирована по решению суда). Весь процесс от начала и до конца был снят на камеру и впоследствии опубликован на канале PolitRussia в YouTube.

«Не хотели до последнего момента рассказывать, что мы сейчас сделаем, потому что по логике все имущество ФБК, которое мы сейчас возьмем, его сотрудники должны были забрать себе сами, — обратился к зрителям ролика Осташко. — Оно было выставлено на комиссионные торги, заявку на участие в которых мы подали и выиграли в них, поскольку были первыми и самыми быстрыми».

По словам помощницы главреда PolitRussia, в списке выкупленной техники целых 88 наименований, из чего девушка сделала вывод, что «Фонд борьбы с коррупцией»1 бедным (как любят говорить его руководители) назвать уж никак нельзя.

Далее Осташко сорвал пломбу с дверей одного из кабинетов, в которых хранилось имущество навальнистской организации, и показал зрителям черные пакеты, в которые была завернута техника ФБК. После этого он показал опись, заявив, что все имущество «стоило нам чуть меньше миллиона рублей».

Главред PolitRussia презентовал выкупленное имущество ФБК из 88 наименований
Федеральное агентство новостей  / 

Первым делом руководитель PolitRussia показал сканер альфа-гамма частот, который необходим для считывания радиационного излучения. Он назвал его уникальным и «единственным бытовым прибором в мире, который на основании излучения частот дает информацию о том, отравлен продукт [радиацией] или нет».

«Еще из интересного: скрытые камеры видеонаблюдения, — продолжил журналист. — Вот такая коробочка, куда ставятся книги, подарки, игрушки — а сзади камера, которая что-то снимает. Зачем? Будем разбираться».

Также любопытным приобретением издания стали четыре микросистемных блока (каждый размером с пачку сигарет), которые, по словам Осташко, являются полноценными компьютерами. Каждый из них работает на операционной системе Linux и отвечает самым высоким требованиям к безопасности: с них практически ничего нельзя скопировать.

«Также мы нашли облучатель с интегрированной радиосистемой, — повертел продолговатую вещицу в руках главред PolitRussia. — Кого ей облучали — непонятно. Осталось только найти шапочки из фольги».

Кроме того, зрителям были показаны: телесуфлер, селективный индикатор поля «Ракса», несколько ноутбуков (один из них с разбитым сотрудниками ФБК экраном), жесткие диски различного объема, раздатчики Wi-Fi, смартфоны, электронные часы с приспособлениями для слежки за носителем, а также различные документы. После вторичного запечатывания и опломбирования бывшее имущество ФБК при помощи автомобиля инкассаторов было отправлено на временное хранение.

На следующий день вещи были отвезены в банковское хранилище, перед дверьми которого Руслан Осташко вновь обратился к зрителям YouTube-канала PolitRussia.

«Самый главный вопрос, который всех волнует: что со всем этим добром будет дальше? Следите за нашими выпусками: об этом мы расскажем на следующей неделе», — попрощался главред PolitRussia.

Ранее юрист Илья Ремесло назвал закономерным решение Мосгорсуда по ФБК и его подразделениям. Он подчеркнул, что структуры Навального сделали все возможное, чтобы заслужить статус экстремистских организаций.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.

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навальный фбк осташко politrussia
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