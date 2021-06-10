Даня Милохин записал видеообращение после критики своего появления на премии Муз-ТВ

Москва, 10 июня. Звезда TikTok Даня Милохин на своей странице в Instagram опубликовал ролик, в котором обратился к старшему поколению и предложил им «мир, дружбу, жвачку».

На молодого тиктокера Даню Милохина в последнее время обрушился шквал критики со стороны многих звезд шоу-бизнеса так называемой «старой гвардии». Например, телеведущий Оскар Кучера разразился гневной тирадой в адрес юного артиста. Он назвал Милохина «маргиналом» без мужского начала и заявил, что не хочет такого «кумира» для своих детей. Мнение Кучеры поддержали многие звезды, в числе которых Елена Воробей, Эдгар Запашный и Александр Толмацкий.

Сам Милохин решил ответить на критику и записал видеообращение ко всем взрослым, которые отстали от современных трендов и не понимают нынешнее поколение. По словам тиктокера, он не пытается никому ничего навязать и не занимается пропагандой. Звезда TikTok объяснил, что просто занимается творчеством и наслаждается жизнью.

«Поймите, пожалуйста, мы не хотим вам зла. Никому не хотим зла. Мы не хотим испортить ваших детей. У нас нет такой цели», — обратился Милохин к старшему поколению.

Поведение и внешний вид Дани Милохина часто подвергается критики. Однако новая волна негатива в адрес тиктокера поднялась после его появления на премии Муз-ТВ. По красной ковровой дорожке он прошелся в платье-смокинге. Одна часть наряда была в виде розового пышного платья, другая — представляла собой классический черный костюм.