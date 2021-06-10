«Горская» станет первым проектом нового формата «лайт индастриал» в Петербурге

«Лайт индастриал» — это новый формат возведения промышленных зданий. Проект «Горская» станет первым примером реализации такой многофункциональной территории в Санкт-Петербурге. Об этом заявили представители компаний-застройщиков и ведущие архитекторы на круглом столе, посвященном инвестиционным проектам создания транспортно-пересадочных узлов и развитию территории «Горская».

Геннадий Корупятник, гендиректор компании «Мегалайн», заявил, что одним из важнейших преимуществ площадки станет ее близость к городу.

«В Петербурге предпринималось несколько попыток развития этой территории в городе, но ни одна из них не была реализована. Мы считаем, что площадка занимает выигрышное место. Она будет многофункциональной, пригодной как для производства, так и для отдыха и туризма. Важнейшим ее преимуществом является непосредственная близость к городу: она находится всего в 400 метрах от станции «Горская», к ней примыкает лесопарк», — сообщил Геннадий Корупятник.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Гендиректор «Мегалайн» добавил, что проект будет реализован с 2023 по 2030 годы, планируемый объем инвестиций — порядка 50 миллиардов рублей.

Напомним, в ходе ПМЭФ-2021 Санкт-Петербург и компания «Мегалайн» подписали соглашения о реализации нескольких крупных инвестиционных проектов. В частности, речь идет о масштабной реновации территории бывшей строительной площадки комплекса защитных сооружений «Горская» у Финского залива.

Подробнее о том, что будет представлять данная площадка, рассказала Яна Голубева, руководитель компании MLA+, архитектор.

«Когда мы говорим о городе, о Санкт-Петербурге, мы в первую очередь стремимся к видению. Петербург — это город возможностей, где должны реализовываться новые проекты, это город, где должны быть удобные районы. Территория будущей «Горской» абсолютно уникальна своей производственной функцией, а с другой стороны — близостью к воде. Это уникальная характеристика для Петербурга», — заявила Голубева.

Невские Новости / Анна Карпова

Архитектор объяснила, что современный формат «лайт индастриал» позволит обеспечить людям место, где им будет нравиться работать, где будет достаточно офисных зданий, гостиниц и других полезных сооружений.

«В видении у нас закрепилось три пункта: первое — это морской фасад. Мы формируем первый образ на подходе к городу. Второе — на этой территории может возникнуть совершенно уникальная функция — современная промышленность. Третье — для нас важно сохранение природы, поэтому на территории будет большой зеленый массив. «Лайт индастриал» — это отличная промышленная зона, это место, где людям нравится работать, там достаточно много площадей офисных и гостиничных, это многофункциональная территория», — рассказала Яна Голубева.

Невские Новости / Анна Карпова

Анастасия Цурковская, ведущий архитектор MLA+, добавила, что территория не будет загромождена массивными постройками. При проектировании для архитекторов было важно сохранить открытость площадки. Специалист также рассказала, какие проекты будут реализованы в рамках строительства «Горской».

«Один из пунктов — это строительство гостиничного комплекса с видами на плавни и Финский залив. Второй проект — это морской кластер. Мы предлагаем сделать колледж исследования моря на базе университетов Санкт-Петербурга. Третий — создание из железной дороги, идущей от Лисьего носа, пешеходного маршрута. Далее будет музей дамбы с вышкой, чтобы посмотреть на Финский залив. Важно открыть набережную, большое благоустройство здесь строить не нужно», — отметила Анастасия Цурковская.

Ранее член совета при губернаторе Ленинградской области по межнациональным отношениям, основатель и руководитель Просветительского центра патриотического воспитания «Ленинградский доброволец» Герман Владимиров в интервью ФАН оценил соглашение «Мегалайна» и Комитета по инвестициям Санкт-Петербурга на пять с плюсом.