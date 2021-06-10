«Яндекс» хочет купить сеть магазинов «Азбука вкуса»

Москва, 10 июня. Руководство российской корпорации «Яндекс» ведет переговоры о покупке сети супермаркетов «Азбука вкуса». Об этом пишет пишет The Bell ссылаясь на слова информаторов.

Предположительно, в «Яндексе» планируют интегрировать «Азбуку Вкуса» в сервис доставки еды «Яндекс.Лавка», который сейчас развивает продажу готовых блюд. Кроме того заключение этой сделки позволило бы корпорации снизить закупочную стоимость продуктов для своего сервиса.

Руководство «Яндекса» и «Азбуки Вкуса» отказались от комментариев на этот счет. Аналитики оценивают рыночную стоимость сети магазинов в 20 млрд рублей.

Ранее в компании «Яндекс» начали переговоры с девелопером «Инград» о покупке территории рядом со стадионом «Лужники» в Москве. Стоимость сделки оценивается в 15 млрд рублей.