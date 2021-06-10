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Евросоюз ввел новый пакет санкций против Белоруссии

  /   Обновлено: 10 июня 2021 21:55
Политика
Евросоюз ввел новый пакет санкций против Белоруссии
Prt Scr youtube.com  /  Россия 1

Минск, 10 июня. Новые санкции со стороны Евросоюза будут введены против 71 гражданина Белоруссии и семи организаций, сообщает американское издание Bloomberg.

Одним из возможных ударов по Белоруссии может стать отключение от международной банковской системы передачи информации и совершения операций в формате SWIFT. Евросоюз планирует ввести против белорусских властей серьезные экономические санкции, в частности может быть введен запрет на использование нефтяной, металлургической и деревоперерабатывающей промышленности, сообщают СМИ.

Ранее эксперт указал, как Крым и Белоруссия могут наладить отношения из-за действий Запада. По его словам, в условиях нарастания западной агрессии и санкций против соседней страны ничто не должно сдерживать развитие связей между Белоруссией и Крымом. Он уверен, что для Минска это будет вектором стратегического развития.

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