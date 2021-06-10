Рэпер T-killah обозвал раскритиковавшего его Иосифа Пригожина дедом

Москва, 10 июня. Российский рэпер Александр Тарасов, известный под псевдонимом T-killah, резко ответил на критику продюсера Иосифа Пригожина в свой адрес.

Музыкант сообщил на своей странице в Instagram, что попал в больницу с коронавирусом. После этого Пригожин возмутился появлением Тарасова на премии Муз-ТВ, которая прошла 4 июня. По словам продюсера, рэп-исполнитель проявил безответственность, если отправился на церемонию, зная, что у него коронавирус.

T-killah прокомментировал слова Пригожина в Instagram Stories. Рэпер разместил публикацию СМИ с заявлением Пригожина и обозвал продюсера.

«Дед. Лучше б здоровья пожелал, чем прогнозировать, где и как я заразился», — написал музыкант.

Тарасова госпитализировали с двусторонней пневмонией. Как отмечал T-killah, он не болел с 2018 года и думал, что уже не столкнется с коронавирусом. Музыкант страдает от кашля, головной боли и ломоты в костях и суставах. Состояние рэпера осложняется астмой, но он старается сохранять позитивный настрой и надеется на скорое выздоровление.