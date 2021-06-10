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Власти Женевы назвали встречу Путина и Байдена историческим событием

Политика
Власти Женевы назвали встречу Путина и Байдена историческим событием
wikipedia.org  /  Hennings.iheid / CC BY-SA 3.0

Женева, 10 июня. Женева гордится, что примет лидеров России и США на своей территории. Об этого говорится в сообщении муниципалитета города.

Президент России Владимир Путин встретится с американским коллегой Джо Байденом в Женеве 16 июня. Власти города назвали переговоры на таком высоком уровне историческим событием.

Административный совет Женевы рад, что вилла Ла Гранж станет местом встречи американского и российского президентов. Также власти города выразили надежду, что переговоры Путина и Байдена будут плодотворными и конструктивными.

Ранее сообщалось, что глава Белого дома намерен сообщить российскому лидеру о «возвращении США». В то же время Байден отметил, что не стремится к конфликту с Москвой.

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россия сша женева
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