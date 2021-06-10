Беременность — уникальное состояние и один из самых счастливых и одновременно волнительных периодов в жизни женщины. Даже если все проходит гладко, и будущая мама чувствует себя хорошо, по мере увеличения срока физиология берет свое, и новое положение начинает не только приносить радость, но и доставлять некоторые вполне естественные неудобства. К счастью, прогресс не стоит на месте, и на рынке постоянно появляются различные приспособления, значительно облегчающие жизнь и делающие ее максимально комфортной. Одним из таких замечательных изобретений является подушка для беременных. Кому-то этот предмет может показаться излишеством, без которого легко можно обойтись, но почему бы не порадовать себя обновкой, если есть такая возможность. К тому же доводов в пользу такой покупки — хоть отбавляй.
Дабы не быть голословными, мы обратились за консультацией к профессионалу — врачу акушеру-гинекологу, врачу ультразвуковой диагностики, врачу первой квалификационной категории Марии Филатовой и узнали из первых уст, зачем нужна подушка для беременных, как ее выбрать и правильно пользоваться, чтобы было удобно не только спать, но и проводить время с комфортом за любимыми занятиями и даже в будущем ухаживать за малышом.
Зачем нужна подушка для беременных
«Во время беременности происходит ряд анатомических и физиологических изменений в организме женщины, — начинает свой рассказ Мария Филатова. — Растущий животик меняет не только внешний вид будущей матери, также меняется осанка и положение внутренних органов. Из-за увеличивающегося прогиба в поясничном отделе позвоночника и смещения центра тяжести беременных часто беспокоят боли в спине.
Многие привычные позы для сна становятся недоступными беременной женщине: на животе спать невозможно, на спине — нежелательно из-за возможного сдавления нижней полой вены. Остаются по сути две позы — на правом и левом боку».
Чтобы решить эту проблему, раньше будущие мамы были вынуждены идти на различные ухищрения: подкладывать под затекшую поясницу обычные подушки и мягкие игрушки, скатывать валики из подручных материалов, а порой и вовсе дремать сидя. Все это значительно ухудшало качество сна, который так важен для нормального самочувствия любого человека, а особенно для беременных, которые и без того зачастую испытывают чувство сонливости и нуждаются в дополнительном отдыхе.
На выручку в данной ситуации приходят подушки для беременных, основная задача которых как раз и состоит в том, чтобы разнообразить количество поз для сна и отдыха в этот деликатный период в жизни женщины, а также после родов.
По словам нашего эксперта, такое приспособление способно уменьшить боли в области поясницы за счет создания дополнительной опоры, что позволяет снизить возросшую нагрузку на позвоночник.
Кроме того, на подушку можно закинуть бедро или подкладывать ее под ноги, что будет в большой степени способствовать уменьшению отёчности нижних конечностей, которая очень часто беспокоит будущих мам. Противопоказаний для использования подушек для беременных не существует.
«Единственным ограничением в использовании может стать нахождение в стационаре из-за гигиенических причин», — предупреждает Мария Филатова.
Чтобы подытожить все вышесказанное и окончательно убедить скептиков, перечислим еще раз все плюсы этого замечательного во всех отношениях изобретения:
• Помогает разнообразить количество поз для сна и отдыха.
• Создает дополнительную опору для спины, ног или живота.
• Уменьшает нагрузку на позвоночник.
• Снимает боли в пояснице.
• Уменьшает отечность нижних конечностей, поскольку способствует нормализации циркулирования крови и лимфы.
• После родов приспособление пригодится для кормления и укладывания малыша, так как эффективно снимает нагрузку с мышц спины, рук и плечевого пояса, делая процесс менее утомительным.
• Удобно использовать в качестве ограждения, чтобы кроха случайно не упал с дивана, а также для различных игр, когда он подрастет.
• Педиатры настоятельно не рекомендуют насильно усаживать ребенка, пока он не будет готов к этому новому этапу своего развития, однако, если малыш уже сидит сам, мамина подушка станет удобной опорой для неокрепших мышц спины.
Как и какую подушку для беременных выбрать?
Пожалуй, дать однозначный ответ на вопрос, какие подушки удобнее, не представляется возможным. Все зависит от личных предпочтений, особенностей протекания беременности, привычек, материальных возможностей и прочих сугубо индивидуальных факторов.
«Нет никаких правил выбора. Выбирайте то, что нравится именно вам», — советует Мария Филатова.
Тем не менее, помимо личностных ощущений, существует ряд критериев, на которые все же стоит обратить внимание перед покупкой. Среди них:
— форма;
— размер;
— наполнитель;
— чехол.
Поговорим подробно о каждом в отдельности.
Какие бывают формы подушек
Производители этого полезного и, как мы уже поняли, универсального аксессуара предлагают товары самых разных размеров и форм, чтобы каждая покупательница могла выбрать ту, которая подойдет именно для ее личных потребностей. Некоторые женщины рассказывают, что приобретали сразу несколько моделей под конкретные задачи, а кто-то обходился одной, которая практически сразу стала любимым и незаменимым предметом интерьера. Некоторым рукодельницам даже удается сшить подушку для беременных своими руками, подобрав в интернете подходящую выкройку.
Мы попросили Марию Филатову рассказать подробнее о наиболее распространенных вариантах, перечислив их сильные и слабые стороны, чтобы нашим читательницам было проще сориентироваться во всем многообразии выбора.
Итак, основные формы подушек для беременных:
U-образная. Своим внешним видом очень напоминает подкову. По словам нашего эксперта, является наиболее универсальной из всех. Как правило, бывает представлена в двух размерах: 340х35 см и 280х35 см в зависимости от роста хозяйки.
Плюсы:
— помогает уменьшить нагрузку на живот и поясницу, обеспечивая равномерную поддержку;
— при изменении положения тела во сне ее не нужно двигать, поскольку она располагается по обеим сторонам тела;
— после родов её можно использовать и во время кормления или для ухода за малышом.
Минусы:
— особенностью данной формы подушек являются довольно крупные габариты, в связи с чем она может быть менее удобной при транспортировке и в поездках;
— из-за внушительных размеров подойдет не для каждой кровати.
«Рогалик», «Банан» и Подушка-бумеранг.
Плюсы:
— менее габаритные, чем U-образная форма, поэтому, чтобы их использовать, необязательно быть счастливой обладательницей кровати формата King Size;
— также эффективно снимают лишнюю нагрузку с поясничной области и с живота.
Минусы:
— в отличие от U-образной формы, данные модели придется переворачивать, когда возникнет желание изменить положение тела.
І-образная представляет собой обычный валик различной длины. Пользуется большой популярностью у покупателей, поскольку вполне успешно справляется с основными функциями, возложенными на подушки для беременных, и при этом стоят недорого. Чаще всего выпускаются в двух стандартных размерах: 170х30 и 190х30
Плюсы:
— это самый доступный и практичный вариант;
— отличается компактными размерами, удобно брать с собой;
— на такую подушку удобно класть бедра;
— создание дополнительного валика между бедер помогает уменьшить отечность нижних конечностей.
Минусы:
— данная модель практически не имеет недостатков, разве что для кормления ее использовать не столь комфортно как, например, подушку-подкову.
J-образная подушка напоминает своей формой рождественский леденец — тот самый в красно-белую полосочку. Выполнена в виде удлиненного валика с подголовником.
Плюсы:
— в отличие от I-образной формы имеет удобный подголовник;
— такую подушку также удобно располагать между бедер во время сна.
Минусы:
— при изменении позы придется переворачивать и подушку.
Какой наполнитель предпочтительнее?
«Внутренний мир» подушек для беременных может быть весьма разнообразен. Изделия наполняют как натуральными, так и синтетическими материалами. Причем не всегда первые однозначно лучше вторых. Рассмотрим этот вопрос подробнее, чтобы понять, чему отдавать предпочтение.
Искусственные наполнители.
• Холлофайбер
Имеет структуру маленьких пружинок, за счет чего быстро восстанавливает первоначальную форму.
Его главные плюсы:
— экологичен
— не вызывает аллергических реакций
— безопасен для беременной и для плода
— не впитывает влагу извне, включая пот
— долговечен
— не требует особого ухода
— можно стирать в домашних условиях
— не имеет запаха
— в нем не заводятся бактерии и грибки
• Пенополистирол
Если вам приходилось слышать о подушках для беременных с шариками, то речь наверняка шла об этой разновидности наполнителя, который, собственно, и представляет собой множество шариков небольшого диаметра.
Среди его преимуществ выделяют следующие:
— обладает легким массажным эффектом
— не сваливается
— не пружинит
— гигроскопичен
—«не по зубам» вредоносным микроорганизмам, грибкам, клещам, плесени
Но есть у пенополистирола и один небольшой минус, который может оказаться решающим для чутко спящих людей: шарики слегка шуршат при использовании.
• Тинсулейт, или лебяжий пух искусственного происхождения. Очень приятный на ощупь, мягкий и легкий наполнитель, обладающий целым рядом положительных свойств, присущих своему натуральному прародителю, но не вызывающий аллергических реакций. Не материал, а настоящая находка!
— теплый
— гигроскопичный
— не вызывает сложностей в уходе
— хорошо держит форму
— экологичный
Натуральные наполнители.
Наиболее часто используемые:
• Бамбук. Имеет однородную структуру, часто используется для производства постельного белья, одеял и подушек, как обычных, так и для беременных. Пользуется большой популярностью среди покупателей, поскольку имеет массу преимуществ:
— полностью натурален
— гипоаллергенен
— прост в уходе — достаточно постирать подушку в стиральной машине на режиме для деликатных тканей и высушить на воздухе
— долговечен
— позволяет воздуху свободно циркулировать внутри изделия.
• Гречишная шелуха. Этот натуральный материал использовали для набивания подушек еще наши прабабушки, и до сих пор он не сдает своих позиций. Впрочем, в этом нет ничего удивительного, ведь у гречневой лузги множество полезных свойств:
— обладает мягким массажным эффектом
— приятна на ощупь
— экологична
— гигиенична
— гигроскопична
Единственный минус — такой наполнитель издает легкое шуршание при использовании.
Как видите, все материалы, используемые в качестве наполнителя в подушках для беременных, абсолютно безопасны для здоровья мамы и малыша и обладают примерно одинаковым набором положительных свойств, поэтому какой именно выбрать — дело вкуса.
«При выборе наполнителя ориентируйтесь на собственные ощущения, — рассказывает Мария Филатова, — какой вид тактильно нравится именно вам. Также необходимо учитывать склонность к аллергическим реакциям у матери и остальных членов семьи».
А что с внешней оболочкой?
Наш эксперт настоятельно рекомендует выбирать модель с чехлом из гигиенических соображений, чтобы можно было его снять и постирать.
Производители согласны с мнением специалистов, поэтому, как правило, при пошиве подушек для беременных руководствуются принципом многослойности. Качественное изделие должно состоять из двух слоев:
— внутреннего чехла, придающего наполнителю нужную форму и не позволяющего ему рассыпаться. Преимущественно его шьют из сатина или бязи;
— съемной наволочки, которую можно в любой момент снять и постирать в стиральной машине. Особенно это важно, если будущая мама собирается впоследствии кормить на подушке малыша.
Материал, из которого изготовлена наволочка, должен быть натуральным и тактильно приятным именно для вас. Обычно производители используют хлопок, трикотаж, лен и несколько реже — велюр. Первые два варианта отличаются абсолютной универсальностью, подходят для любого времени года и просты в уходе. Лен идеален для лета, но кому-то может показаться жестковатым и к тому же сильно мнется.
Наиболее прихотливый материал — велюр, но некоторые покупательницы отмечают, что именно он идеально вписался в интерьер квартиры.
Помимо перечисленных выше параметров, советуем также обращать внимание на расцветку наволочки, чтобы подушка для беременных была не только удобной, но и радовала глаз.
Немалое значение при выборе имеет и цена изделия. Если бюджет ограничен, I—образная подушка отлично справится со своими основными задачами. Если же материальная возможность и размеры кровати позволяют, то можно побаловать себя и приобрести вариант подороже, например, подушку-подкову, тем более что она пригодится и после родов.
Как правильно пользоваться подушкой для беременных
В общем и целом, никаких особых инструкций на счет того, как пользоваться или как спать на данном изделии, просто не существует. Экспериментируйте, подкладывайте подушку под бедра, ноги или спину, меняйте положения в зависимости от того, спите вы или бодрствуете.
«Выбирайте максимально комфортный для вас вариант, он и будет самым верным, — советует Мария Филатова. — Можно посмотреть в интернете обучающие видео или посоветоваться со своим гинекологом в случае, если у вас имеются какие-либо сомнения».
После родов кормите на подушке ребенка и используйте в качестве мягких и уютных бортиков, когда непоседа научится переворачиваться со спинки на животик и обратно.
Важно! Не оставляйте малыша без присмотра, даже если кажется, что объемные валики — непреодолимая преграда.
Как показывает практика, подросшим детям этот аксессуар тоже нравится, ведь на нем так уютно валяться и смотреть мультики или слушать сказки.
Лучшие подушки для беременных 2021: рейтинг ФАН с фото
Подушка для беременных Body pillow
Форма: U-образная
Наполнитель: холлофайбер
Чехол: съемный, с множеством вариантов расцветок, как однотонных, так и с рисунком
Материал наволочки: хлопок
Габариты: 340х30 см
Вес: 2,5 кг
Примерная стоимость: 2600 рублей
Подушка для беременных Theraline
Форма: Бумеранг
Наполнитель: пенополистирол
Чехол: съемный, более 15 вариантов расцветок, с узором и без
Материал наволочки: хлопок
Габариты: 190х38 см
Вес: 1,6 кг
Примерная стоимость: 5600 рублей
AmaroBaby EXCLUSIVE Soft Collection
Форма: U-образная, анатомическая
Наполнитель: пенополистирол
Чехол: съемный, несколько вариантов цветов
Материал наволочки: хлопок
Габариты: 340х72 см
Вес: 2,9 кг
Примерная стоимость: 3716 рублей
AmaroBaby валик
Форма: I-образная
Наполнитель: пенополистирол
Чехол: съемный, милый принт поднимет настроение и напомнит о путешествиях
Материал наволочки: хлопок
Габариты: 170х35 см
Вес: 1,2 кг
Примерная стоимость: 1407 рублей
Подушка для беременных Body Pillow J
Форма: J-образная
Наполнитель: холлофайбер
Чехол: съемный, несколько цветов
Материал наволочки: поликоттон
Габариты: 150х30 см
Вес: 1,5 кг
Примерная стоимость: 1390 рублей
Подушка для беременных Мастерская снов
Форма: U-образная
Наполнитель: холлофайбер
Чехол: съемный, четыре варианта расцветки с милым принтом
Материал наволочки: хлопок
Габариты: 350х90 см
Вес: 3 кг
Примерная стоимость: 1990 рублей