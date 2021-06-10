Беременность — уникальное состояние и один из самых счастливых и одновременно волнительных периодов в жизни женщины. Даже если все проходит гладко, и будущая мама чувствует себя хорошо, по мере увеличения срока физиология берет свое, и новое положение начинает не только приносить радость, но и доставлять некоторые вполне естественные неудобства. К счастью, прогресс не стоит на месте, и на рынке постоянно появляются различные приспособления, значительно облегчающие жизнь и делающие ее максимально комфортной. Одним из таких замечательных изобретений является подушка для беременных. Кому-то этот предмет может показаться излишеством, без которого легко можно обойтись, но почему бы не порадовать себя обновкой, если есть такая возможность. К тому же доводов в пользу такой покупки — хоть отбавляй.

Дабы не быть голословными, мы обратились за консультацией к профессионалу — врачу акушеру-гинекологу, врачу ультразвуковой диагностики, врачу первой квалификационной категории Марии Филатовой и узнали из первых уст, зачем нужна подушка для беременных, как ее выбрать и правильно пользоваться, чтобы было удобно не только спать, но и проводить время с комфортом за любимыми занятиями и даже в будущем ухаживать за малышом.

фото из личного архива Марии Филатовой /

Зачем нужна подушка для беременных

«Во время беременности происходит ряд анатомических и физиологических изменений в организме женщины, — начинает свой рассказ Мария Филатова. — Растущий животик меняет не только внешний вид будущей матери, также меняется осанка и положение внутренних органов. Из-за увеличивающегося прогиба в поясничном отделе позвоночника и смещения центра тяжести беременных часто беспокоят боли в спине. Многие привычные позы для сна становятся недоступными беременной женщине: на животе спать невозможно, на спине — нежелательно из-за возможного сдавления нижней полой вены. Остаются по сути две позы — на правом и левом боку».

Чтобы решить эту проблему, раньше будущие мамы были вынуждены идти на различные ухищрения: подкладывать под затекшую поясницу обычные подушки и мягкие игрушки, скатывать валики из подручных материалов, а порой и вовсе дремать сидя. Все это значительно ухудшало качество сна, который так важен для нормального самочувствия любого человека, а особенно для беременных, которые и без того зачастую испытывают чувство сонливости и нуждаются в дополнительном отдыхе.

На выручку в данной ситуации приходят подушки для беременных, основная задача которых как раз и состоит в том, чтобы разнообразить количество поз для сна и отдыха в этот деликатный период в жизни женщины, а также после родов.

По словам нашего эксперта, такое приспособление способно уменьшить боли в области поясницы за счет создания дополнительной опоры, что позволяет снизить возросшую нагрузку на позвоночник.

Кроме того, на подушку можно закинуть бедро или подкладывать ее под ноги, что будет в большой степени способствовать уменьшению отёчности нижних конечностей, которая очень часто беспокоит будущих мам. Противопоказаний для использования подушек для беременных не существует.

«Единственным ограничением в использовании может стать нахождение в стационаре из-за гигиенических причин», — предупреждает Мария Филатова.

Чтобы подытожить все вышесказанное и окончательно убедить скептиков, перечислим еще раз все плюсы этого замечательного во всех отношениях изобретения:

• Помогает разнообразить количество поз для сна и отдыха.

• Создает дополнительную опору для спины, ног или живота.

• Уменьшает нагрузку на позвоночник.

• Снимает боли в пояснице.

• Уменьшает отечность нижних конечностей, поскольку способствует нормализации циркулирования крови и лимфы.

• После родов приспособление пригодится для кормления и укладывания малыша, так как эффективно снимает нагрузку с мышц спины, рук и плечевого пояса, делая процесс менее утомительным.

• Удобно использовать в качестве ограждения, чтобы кроха случайно не упал с дивана, а также для различных игр, когда он подрастет.

• Педиатры настоятельно не рекомендуют насильно усаживать ребенка, пока он не будет готов к этому новому этапу своего развития, однако, если малыш уже сидит сам, мамина подушка станет удобной опорой для неокрепших мышц спины.

pixabay.com / alessandraamendess

Как и какую подушку для беременных выбрать?

Пожалуй, дать однозначный ответ на вопрос, какие подушки удобнее, не представляется возможным. Все зависит от личных предпочтений, особенностей протекания беременности, привычек, материальных возможностей и прочих сугубо индивидуальных факторов.

«Нет никаких правил выбора. Выбирайте то, что нравится именно вам», — советует Мария Филатова.

Тем не менее, помимо личностных ощущений, существует ряд критериев, на которые все же стоит обратить внимание перед покупкой. Среди них:

— форма;

— размер;

— наполнитель;

— чехол.

Поговорим подробно о каждом в отдельности.

Какие бывают формы подушек

Производители этого полезного и, как мы уже поняли, универсального аксессуара предлагают товары самых разных размеров и форм, чтобы каждая покупательница могла выбрать ту, которая подойдет именно для ее личных потребностей. Некоторые женщины рассказывают, что приобретали сразу несколько моделей под конкретные задачи, а кто-то обходился одной, которая практически сразу стала любимым и незаменимым предметом интерьера. Некоторым рукодельницам даже удается сшить подушку для беременных своими руками, подобрав в интернете подходящую выкройку.

Мы попросили Марию Филатову рассказать подробнее о наиболее распространенных вариантах, перечислив их сильные и слабые стороны, чтобы нашим читательницам было проще сориентироваться во всем многообразии выбора.

Итак, основные формы подушек для беременных:

U-образная. Своим внешним видом очень напоминает подкову. По словам нашего эксперта, является наиболее универсальной из всех. Как правило, бывает представлена в двух размерах: 340х35 см и 280х35 см в зависимости от роста хозяйки.

Плюсы:

— помогает уменьшить нагрузку на живот и поясницу, обеспечивая равномерную поддержку;

— при изменении положения тела во сне ее не нужно двигать, поскольку она располагается по обеим сторонам тела;

— после родов её можно использовать и во время кормления или для ухода за малышом.

Минусы:

— особенностью данной формы подушек являются довольно крупные габариты, в связи с чем она может быть менее удобной при транспортировке и в поездках;

— из-за внушительных размеров подойдет не для каждой кровати.

«Рогалик», «Банан» и Подушка-бумеранг.

Плюсы:

— менее габаритные, чем U-образная форма, поэтому, чтобы их использовать, необязательно быть счастливой обладательницей кровати формата King Size;

— также эффективно снимают лишнюю нагрузку с поясничной области и с живота.

Минусы:

— в отличие от U-образной формы, данные модели придется переворачивать, когда возникнет желание изменить положение тела.

І-образная представляет собой обычный валик различной длины. Пользуется большой популярностью у покупателей, поскольку вполне успешно справляется с основными функциями, возложенными на подушки для беременных, и при этом стоят недорого. Чаще всего выпускаются в двух стандартных размерах: 170х30 и 190х30

Плюсы:

— это самый доступный и практичный вариант;

— отличается компактными размерами, удобно брать с собой;

— на такую подушку удобно класть бедра;

— создание дополнительного валика между бедер помогает уменьшить отечность нижних конечностей.

Минусы:

— данная модель практически не имеет недостатков, разве что для кормления ее использовать не столь комфортно как, например, подушку-подкову.

J-образная подушка напоминает своей формой рождественский леденец — тот самый в красно-белую полосочку. Выполнена в виде удлиненного валика с подголовником.

Плюсы:

— в отличие от I-образной формы имеет удобный подголовник;

— такую подушку также удобно располагать между бедер во время сна.

Минусы:

— при изменении позы придется переворачивать и подушку.

Федеральное агентство новостей /

Какой наполнитель предпочтительнее?

«Внутренний мир» подушек для беременных может быть весьма разнообразен. Изделия наполняют как натуральными, так и синтетическими материалами. Причем не всегда первые однозначно лучше вторых. Рассмотрим этот вопрос подробнее, чтобы понять, чему отдавать предпочтение.

Искусственные наполнители.

• Холлофайбер

Имеет структуру маленьких пружинок, за счет чего быстро восстанавливает первоначальную форму.

Его главные плюсы:

— экологичен

— не вызывает аллергических реакций

— безопасен для беременной и для плода

— не впитывает влагу извне, включая пот

— долговечен

— не требует особого ухода

— можно стирать в домашних условиях

— не имеет запаха

— в нем не заводятся бактерии и грибки

• Пенополистирол

Если вам приходилось слышать о подушках для беременных с шариками, то речь наверняка шла об этой разновидности наполнителя, который, собственно, и представляет собой множество шариков небольшого диаметра.

Среди его преимуществ выделяют следующие:

— обладает легким массажным эффектом

— не сваливается

— не пружинит

— гигроскопичен

—«не по зубам» вредоносным микроорганизмам, грибкам, клещам, плесени

Но есть у пенополистирола и один небольшой минус, который может оказаться решающим для чутко спящих людей: шарики слегка шуршат при использовании.

• Тинсулейт, или лебяжий пух искусственного происхождения. Очень приятный на ощупь, мягкий и легкий наполнитель, обладающий целым рядом положительных свойств, присущих своему натуральному прародителю, но не вызывающий аллергических реакций. Не материал, а настоящая находка!

— теплый

— гигроскопичный

— не вызывает сложностей в уходе

— хорошо держит форму

— экологичный

Натуральные наполнители.

Наиболее часто используемые:

• Бамбук. Имеет однородную структуру, часто используется для производства постельного белья, одеял и подушек, как обычных, так и для беременных. Пользуется большой популярностью среди покупателей, поскольку имеет массу преимуществ:

— полностью натурален

— гипоаллергенен

— прост в уходе — достаточно постирать подушку в стиральной машине на режиме для деликатных тканей и высушить на воздухе

— долговечен

— позволяет воздуху свободно циркулировать внутри изделия.

• Гречишная шелуха. Этот натуральный материал использовали для набивания подушек еще наши прабабушки, и до сих пор он не сдает своих позиций. Впрочем, в этом нет ничего удивительного, ведь у гречневой лузги множество полезных свойств:

— обладает мягким массажным эффектом

— приятна на ощупь

— экологична

— гигиенична

— гигроскопична

Единственный минус — такой наполнитель издает легкое шуршание при использовании.

Как видите, все материалы, используемые в качестве наполнителя в подушках для беременных, абсолютно безопасны для здоровья мамы и малыша и обладают примерно одинаковым набором положительных свойств, поэтому какой именно выбрать — дело вкуса.

«При выборе наполнителя ориентируйтесь на собственные ощущения, — рассказывает Мария Филатова, — какой вид тактильно нравится именно вам. Также необходимо учитывать склонность к аллергическим реакциям у матери и остальных членов семьи».

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А что с внешней оболочкой?

Наш эксперт настоятельно рекомендует выбирать модель с чехлом из гигиенических соображений, чтобы можно было его снять и постирать.

Производители согласны с мнением специалистов, поэтому, как правило, при пошиве подушек для беременных руководствуются принципом многослойности. Качественное изделие должно состоять из двух слоев:

— внутреннего чехла, придающего наполнителю нужную форму и не позволяющего ему рассыпаться. Преимущественно его шьют из сатина или бязи;

— съемной наволочки, которую можно в любой момент снять и постирать в стиральной машине. Особенно это важно, если будущая мама собирается впоследствии кормить на подушке малыша.

Материал, из которого изготовлена наволочка, должен быть натуральным и тактильно приятным именно для вас. Обычно производители используют хлопок, трикотаж, лен и несколько реже — велюр. Первые два варианта отличаются абсолютной универсальностью, подходят для любого времени года и просты в уходе. Лен идеален для лета, но кому-то может показаться жестковатым и к тому же сильно мнется.

Наиболее прихотливый материал — велюр, но некоторые покупательницы отмечают, что именно он идеально вписался в интерьер квартиры.

Помимо перечисленных выше параметров, советуем также обращать внимание на расцветку наволочки, чтобы подушка для беременных была не только удобной, но и радовала глаз.

Немалое значение при выборе имеет и цена изделия. Если бюджет ограничен, I—образная подушка отлично справится со своими основными задачами. Если же материальная возможность и размеры кровати позволяют, то можно побаловать себя и приобрести вариант подороже, например, подушку-подкову, тем более что она пригодится и после родов.

pixabay.com / StockSnap

Как правильно пользоваться подушкой для беременных

В общем и целом, никаких особых инструкций на счет того, как пользоваться или как спать на данном изделии, просто не существует. Экспериментируйте, подкладывайте подушку под бедра, ноги или спину, меняйте положения в зависимости от того, спите вы или бодрствуете.

«Выбирайте максимально комфортный для вас вариант, он и будет самым верным, — советует Мария Филатова. — Можно посмотреть в интернете обучающие видео или посоветоваться со своим гинекологом в случае, если у вас имеются какие-либо сомнения».

После родов кормите на подушке ребенка и используйте в качестве мягких и уютных бортиков, когда непоседа научится переворачиваться со спинки на животик и обратно.

Важно! Не оставляйте малыша без присмотра, даже если кажется, что объемные валики — непреодолимая преграда.

Как показывает практика, подросшим детям этот аксессуар тоже нравится, ведь на нем так уютно валяться и смотреть мультики или слушать сказки.

Лучшие подушки для беременных 2021: рейтинг ФАН с фото

Подушка для беременных Body pillow

Pr Scr Яндекс.Маркет /

Форма: U-образная

Наполнитель: холлофайбер

Чехол: съемный, с множеством вариантов расцветок, как однотонных, так и с рисунком

Материал наволочки: хлопок

Габариты: 340х30 см

Вес: 2,5 кг

Примерная стоимость: 2600 рублей

Подушка для беременных Theraline

Pr Scr Яндекс.Маркет /

Форма: Бумеранг

Наполнитель: пенополистирол

Чехол: съемный, более 15 вариантов расцветок, с узором и без

Материал наволочки: хлопок

Габариты: 190х38 см

Вес: 1,6 кг

Примерная стоимость: 5600 рублей

AmaroBaby EXCLUSIVE Soft Collection

Pr Scr Яндекс.Маркет /

Форма: U-образная, анатомическая

Наполнитель: пенополистирол

Чехол: съемный, несколько вариантов цветов

Материал наволочки: хлопок

Габариты: 340х72 см

Вес: 2,9 кг

Примерная стоимость: 3716 рублей

AmaroBaby валик

Pr Scr Яндекс.Маркет /

Форма: I-образная

Наполнитель: пенополистирол

Чехол: съемный, милый принт поднимет настроение и напомнит о путешествиях

Материал наволочки: хлопок

Габариты: 170х35 см

Вес: 1,2 кг

Примерная стоимость: 1407 рублей

Подушка для беременных Body Pillow J

Pr Scr Яндекс.Маркет /

Форма: J-образная

Наполнитель: холлофайбер

Чехол: съемный, несколько цветов

Материал наволочки: поликоттон

Габариты: 150х30 см

Вес: 1,5 кг

Примерная стоимость: 1390 рублей

Подушка для беременных Мастерская снов

Pr Scr Яндекс.Маркет /

Форма: U-образная

Наполнитель: холлофайбер

Чехол: съемный, четыре варианта расцветки с милым принтом

Материал наволочки: хлопок

Габариты: 350х90 см

Вес: 3 кг

Примерная стоимость: 1990 рублей