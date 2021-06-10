Механизм мести: Россия в Совбезе ООН осудила пожизненный приговор Ратко Младичу

Президент Александр Вучич и премьер-министр Сербии Ана Брнабич приняли участие в заседании Совета безопасности ООН, на котором был представлен доклад Международного остаточного механизма для уголовных судов в Гааге по решению суда в отношении генерала Ратко Младича.

Безнаказанность недопустима

В своем выступлении главный прокурор Трибунала, Серж Браммертц, заявил, что удовлетворен приговором в виде пожизненного заключения бывшему командующему армии Республики Сербской. При этом обвинитель подчеркнул, что по делу Станишича и Стаматовича, двух других сербских военных, он ожидает приговора в ближайшем будущем. Кроме того, его офис разыскивает еще шестерых беглецов, которым также будут предъявлены обвинения в военных преступлениях.

Судья Трибунала Кармел Аджиус в своем обращении объявил, что Сербия «бросает вызов международному сообществу» тем, что не выполняет свои обязательства. По словам представителя Механизма, власти страны обязаны выдать Петара Йойича и Верицу Радету — двух функционеров Сербской радикальной партии. Главное обвинение против них заключается в неуважении к суду во время процесса против председателя этой партии Воислава Шешеля.

В ходе заседания некоторые страны обвинили Сербию в «развязывании конфликтов» и отказе предоставить военных преступников Трибуналу. Представитель Хорватии выступил с речью, которая была полна довольно грубых намеков в отношении сербов — дело дошло до того, что в какой-то момент он назвал их «дьяволами».

«Президент Вучич отметил, что никто не был ангелом во время конфликта, но я думаю, что ясно, кто был дьявол. Сегодняшний окончательный приговор генералу Младичу показывает важность существования Механизма», — сказал он.

А представитель Боснии и Герцеговины Свен Алкалай заявил сегодня, что «гордится» приговором генералу Младичу.

«Младич известен как «балканский мясник» и он умрет в позоре, но справедливость восторжествовала, и поэтому Босния и Герцеговина признательна Трибуналу», — сказал дипломат.

wikipedia.org / Neptuul / CC BY-SA 3.0

Представитель Индии отметил, что Международный остаточный механизм должен ставить справедливость и нейтралитет в своей работе на первое место. Дипломаты Франции, Германии и ряда других стран также подчеркнули свое согласие с вынесенным решением Апелляционной коллегии в отношении генерала Младича. А представитель Великобритании заявил, что Механизм показал, что «безнаказанность недопустима».

«Мы поддерживаем Механизм и надеемся, что другие лица также будут привлечены к ответственности. Мы поддерживаем тот факт, что Караджич был переведен для отбывания наказания в Великобритании. Резолюция 1966 четко требует от всех нас сотрудничать с Механизмом. Мы призываем Сербию уважать это решение и отреагировать на запрос экстрадиции Петара Йойича и Верицы Радеты», — подчеркнул английский представитель.

Американский дипломат, в свою очередь, заметил, что своим решением Апелляционная палата должна принести «определенное спокойствие семьям погибших».

«Мы также подчеркиваем важность работы Механизма по обеспечению отправления правосудия и разочарованы тем, что Сербия не выполнила свои обязательства. Соединенные Штаты призывают Сербию арестовать Радету и Йойича», — заявил дипломат.

Инструмент мести

Неожиданной оказалась позиция Китая. Его представитель поблагодарил Аджиуса и Браммертца за отчеты, при этом отметив, что Пекин надеется, что Механизм реализует свои возможности в соответствии с правилами Совета Безопасности. Что касается экстрадиции двух членов СРП, представитель Китая сказал, что он надеется, что Сербия и Механизм установят связь и найдут общее решение этих проблем. Иных слов, в том числе и в поддержку Белграда, со стороны официального Пекина не прозвучало.

Единственной страной, которая в полной мере встала на защиту балканского государства, стала Россия.

«Приговор Ратко Младичу — это продолжение политизации Международного остаточного механизма. На протяжении 30 лет мы наблюдаем, как Гаага разрушает жизни участников войны, которая стала трагедией для сербов, боснийцев и хорватов. Эта война разрушила их государство и показала, насколько уязвимо международное правосудие», — заявил представитель России.

twitter.com / @RussiaUN

Дипломат задал вопрос: привлекался ли кто-нибудь к ответственности за бомбардировки мирных жителей в Югославии, убийство журналистов и взрыв посольства Китая.

«Почему вы опускаете голову перед преступлениями албанцев? Международный трибунал — это инструмент мести, а не правосудия. Остаточный механизм унаследовал негативные характеристики своего предшественника», — сказал российский представитель.

Небензя заявил, что приговоры были несправедливыми, поскольку одна сторона была осуждена, а о преступлениях других все молчат.

Лидер Сербии Александр Вучич в своем обращении отметил, что страна инициировала возможность отбывания наказания обвиненных МТБЮ лиц на своей территории — но ответа до сих пор не поступило.

«Для них естественным было бы отбывать наказание в Сербии. Хочу подчеркнуть желание нашего государства, чтобы исполнение приговоров гражданам Сербии происходило в этой стране. На утверждения, что Сербия каким-то образом не соблюдала свои обязательства, я говорю, что Сербия соблюдает их. Республика Сербия обязана выдавать граждан, подозреваемых в военных преступлениях. Я просто хотел бы напомнить вам, что наше государство передало Трибуналу всех лиц, которым Обвинитель предъявил обвинения. Мы также передали всю необходимую документацию. Интересно, что, несмотря на критику, Сербия — единственная, кто осуждает преступления, совершенные гражданами своей страны. Сербия осуждает ужасное преступление в Сребренице. Тем не менее мы здесь, чтобы проанализировать результаты. Гаагский трибунал судил только сербов. Сербы были приговорены к 1130 годам тюремного заключения и к семи пожизненным срокам. С другой стороны — те же хорваты не были осуждены. Готовину (хорватский генерал, причастный к преступлениям против сербского мирного населения в войне в Хорватии в 1991–1995 годах. — Прим. ФАН) приговорили к 23 годам лишения свободы, позже приговор был изменен на оправдательный. Насер Орич (бывший командующий группировки войск сепаратистской Армии Республики БиГ во время Боснийской войны в 1992-1995 годах. — Прим. ФАН) также был освобожден. Оказывается, никто из них не несет ответственности за эти преступления. Мы призываем Совет Безопасности помочь нам», — выразил свое мнение сербский президент.

Вучич также призвал Механизм уважать Сербию и международное право, а не пытаться выставить ее страной-преступником. Глава Сербии ответил на многочисленные нападения со стороны представителей других стран региона.

«Я ничего не сказал против какой-либо соседней страны. Так поступили представители Боснии и Герцеговины и Хорватии. Они сказали, что «им ясно, кто был здесь «дьяволом». Я мог бы легко ответить на это, только подчеркнув, что всем известно, где находился самый большой концлагерь — в Ясеноваце (концлагерь в Хорватии, созданный усташами в мае 1941 года и отличавшийся особыми зверствами над заключенными. — Прим. ФАН), и я думаю, что все знают, кто есть дьявол. Почему хорваты не понесли ответственность за ужасные преступления против сербов? Представитель Хорватии забыл сообщить вам, что пропавших без вести сербов было больше, и это отражено в сообщении Хорватского Красного Креста. Мы предлагаем хорватам и албанцам: «Найдите место в Сербии и скажите, что у вас есть подозрения, что там похоронены люди, нам нечего скрывать», — подчеркнул Вучич.

В конце своего выступления лидер Сербии заявил, что его страна смотрит в будущее, а не в прошлое, несмотря на избирательное правосудие Гаагского трибунала.

Политическое давление

Специально для международной редакции Федерального агентства новостей на Балканах приговор генералу Младичу, которое совпало с заседанием Совбеза ООН, прокомментировал сербский политолог Александр Павич. По мнению эксперта, в этом «совпадении» видно только продолжение политики Запада в отношении бывшей Югославии, которая не изменилась за последние 30 лет.

Федеральное агентство новостей /

«Любая возможность, даже эта, была использована для демонизации сербов Соединенными Штатами и их союзниками. В этом смысле приговор второй инстанции, вынесенный генералу Ратко Младичу, может быть истолкован как обвинительный приговор Сербии за отказ от сотрудничества с Механизмом уголовных судов в Гааге. Понятно, что это политическое давление и политические инструменты. Гаага не имеет ничего общего с правосудием. Нет никаких доказательств того, что Младич совершил какое-либо преступление. За более чем 20 лет не было доказано, что был отдан приказ о стрельбе, не говоря уже о геноциде, совершенном в Сребренице», — подчеркнул политолог.

Павич выразил мнение, что сегодня сербов обвиняют в ложных преступлениях и геноциде с целью сокрытия реальных случаев геноцида, — не только тех, что были совершены во время Второй мировой войны, но и ранее. Все сербы, осужденные в Гааге, были осуждены без доказательств, либо с помощью лжесвидетелей или показаний по принципу «кто-то сказал». В своем выступлении президент Сербии указал на этот факт.

«Россия — единственная страна, которая встала на сторону Сербии как союзник нашего государства. Ситуация на заседании Совета Безопасности показала, что Соединенные Штаты окружены вассалами, которые повторяют то, что им предписано Госдепартаментом. Это — новый колониализм в действии. Мы видели два суверенных государства, Сербию и Россию, и в то же время Китай, который очень сдержанно отнесся к поддержке этого «монстра» судом. Таким образом, три суверенных государства выступили против сверхдержавы, находящейся на закате сил, вместе с ее вассалами», — указал Павич.

По поводу запроса об экстрадиции еще двух человек в Гаагу, политолог напомнил: Сербия взяла на себя обязательство экстрадировать в Трибунал лиц, обвиняемых в военных преступлениях и геноциде, но здесь дело обстоит иначе. Он отметил, что президент Сербии четко заявил, что это противоречит сербскому законодательству, но это, очевидно, не интересует ни Британию, ни США.

«Они увидели здесь не только шанс каким-то образом отомстить Воиславу Шешелю, победившему Гаагский трибунал, они также нашли новые средства давления на Сербию», — пояснил эксперт.

Федеральное агентство новостей /

По мнению Павича, не следует упускать из виду, что в конце того же дня Байден издал указ о возможности введения новых санкций против «непослушных» лидеров Балкан. Глава США во вторник озвучил указ о расширении объема чрезвычайных мер в регионе, а также критерии для введения санкций США против тех, кто, по мнению Белого дома, препятствует ключевым институтам и международным соглашениям. Данный указ позволяет наложить санкции на любое лицо, в отношении которого Финансовый секретариат в консультации с Госдепартаментом заметит некоторую «вину»: например, если оно «несет ответственность или является сообщником, прямо или косвенно участвующим в действиях или политике, которые угрожают миру, безопасности, стабильности или территориальной целостности любого региона или государства на Западных Балканах и подрывает демократические процессы и институты в регионе».

По словам Павича, это распоряжение явно относится к сербским лидерам в Белграде и Баня-Луке и является продолжением давления на Сербию, которое не утихает последние 30 лет. А Постановление о сотрудничестве с Трибуналом политолог назвал лицемерным.