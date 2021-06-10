Баскетбольный ЦСКА обыграл УНИКС и стал победителем Единой Лиги ВТБ

Москва, 10 июня. Московский ЦСКА выиграл третий матч финальной серии Единой Лиги ВТБ у казанского УНИКСа и в девятый раз подряд стал чемпионом России.

Третья встреча между командами состоялась на домашнем паркете «армейцев» и хозяева смогли одержать победу со счетом 89:81 (29:24, 23:16, 25:26, 12:15). Самым результативным игроком в составе ЦСКА стал грузин Торнике Шенгелия, записавший на свой счет 19 очков. В составе УНИКСа наибольший вклад внес Джон Браун, сделавший дабл-дабл.

ЦСКА выиграл серию со счетом 3:0 и в девятый раз подряд стал обладателем Кубка Белова. УНИКС, благодаря выходу в финал Еврокубка, в следующем сезоне сыграет в сильнейшем европейском клубном баскетбольном турнире – Евролиге.

Недавно скончался бронзовый призер Олимпиады 1968 года по баскетболу Вадим Капранов. Капранов семь раз стал чемпионом СССР в составе московского ЦСКА. На его счету два Кубка европейских чемпионов. Кроме того, Капранов получил много наград будучи тренером.