Блогер Юрий Хованский отправился в СИЗО

Санкт-Петербург, 10 июня. Юрий Хованский направился в следственный изолятор после заседания суда по делу об оправдании терроризма. Он проведет под стражей ближайшие два месяца.

Судебное заседание прошло 10 июня в Петербурге. Против блогера возбуждено уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма».

Ему может грозить наказание до семи лет лишения свободы. Причиной расследования стала песня, в которой 31-летний Хованский оправдывает акт терроризма на московской Дубровке.

В настоящее время следователи устанавливают личность человека, который опубликовал ролик с песней Хованского в Сети. Один из источников сообщил, что публикация была размещена в аккаунте «Юрий Прошкин».