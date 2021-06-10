Бывшая жена Бена Аффлека одобрила его роман с Дженнифер Лопес

Лос-Анджелес, 10 июня. Бывшая жена американского актера и режиссера Бена Аффлека, актриса Дженнифер Гарнер, поддержала его воссоединение с певицей Дженнифер Лопес.

Аффлек и Лопес встречались в начале 2000-х годов и даже были обручены, но свадьба звезд так и не состоялась. Много лет спустя знаменитости снова закрутили роман. По словам инсайдера, Гарнер полностью одобряет этот союз.

«У Дженнифер Лопес есть печать одобрения Дженнифер Гарнер», — пошутил источник US Weekly.

По данным СМИ, Джей Ло тоже хорошо относится к экс-супруге своего возлюбленного. Певица считает Гарнер, от которой у актера есть трое детей, добрым, замечательным человеком и матерью.

Друзья Лопес и Аффлека предполагают, что на этот раз влюбленные могут остаться вместе навсегда. Как отмечают источники, сейчас певица и актер очень довольны друг другом и радуются развитию их отношений.

«А выходные, проведенные вместе, действительно только скрепили их пару. Они очень любят друг друга», — подытожил инсайдер.

Джей Ло уже решилась на переезд ради романа с Аффлеком. Певица подыскивает дом в Лос-Анджелесе, чтобы быть ближе к возлюбленному, рассказывали источники.