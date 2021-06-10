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Океанолог рассказал, когда России нужно будет менять географические карты

Политика
Океанолог рассказал, когда России нужно будет менять географические карты
pixabay.com  /  MichaelGaida

Москва, 10 июня. России нужно будет преобразовывать свои карты в соответствии с нормами, если приантарктические воды официально признают Южным океаном.

В таком случае граница будет проходить от мыса Горн до юга Африки, далее — на юг Тасмании, рассказал в беседе с журналистами «Радио 1» океанолог, декан географического факультета МГУ Сергей Добролюбов.

Всемирно известный телеканал National Geographic призвал обозначить пятым океаном воды, которые омывают Антарктику. Однако признанию Южного океана препятствуют политические границы, отметил эксперт. По мнению Добролюбова, непонятно, как нужно разделить все существующие океаны, включая Южный. Для этого нужно решать вопрос с политическими границами, подытожил эксперт.

Ранее журналисты ФАН рассказали об истории Всемирного дня океанов. Дата отмечается на международном уровне с 2009 года.

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антарктика карты границы добролюбов
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