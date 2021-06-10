Ольга Бузова отказала Соловьеву в участии в его шоу

Москва, 10 июня. Продолжают разгораться страсти вокруг новости о том, что популярная певица Ольга Бузова примет участие в театральной постановке МХАТ им. Горького.

Многие представители шоу-бизнеса, прессы и рядовые читатели социальных сетей уверены, что Бузова не заслужила право стоять на легендарной сцене в качества актрисы театра. Однако, нашлись и те, кто заступился за бывшую ведущую телепроекта «Дом-2».

Ведущий Владимир Соловьев поддержал Бузову. Он напомнил, что звезде никто не помогал добиться успеха, она очень многого добилась собственными силами, усердием и работой. Соловьев особо подчеркнул, что у исполнительницы, в отличии от многих популярных звезд российского шоу-бизнеса, есть красный диплом.

Однако Бузова не оценила заступничество Соловьева. Ведущий в очередном выпуске своего шоу сказал, что новоиспеченная актриса МХАТ поставила перед ним ультиматум. Певица хочет, чтобы Соловьев извинился перед ней за все обидные слова, сказанные ранее.

Шоумен тут же отметил, что ничего подобного делать не собирается, так как, по его словам, всегда говорит правду.

Ранее Ольга Бузова пожаловалась на дорогостоящий ремонт в своем элитном жилье из-за мраморной отделки.