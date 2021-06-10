Главврач московской больницы в Коммунарке призвал граждан РФ прививаться

Москва, 10 июня. Мутации COVID-19 создают сложности в лечении последствий инфекции, из-за этого Денис Проценко, главный врач московской больницы в Коммунарке рекомендовал россиянам прививаться.

Изменения в геноме вируса, делают терапию менее эффективной. Сейчас уже есть пациенты, внутри которых вирус не реагирует на уже выработанные средства лечения.

«Что заставляет задуматься о том, что вирус тоже за эти полтора года изменил свое лицо, мутировал», - объяснил Проценко.

Именно поэтому Денис Проценко рекомендует гражданам Российской Федерации прививаться от коронавирусной инфекции. Медик также добавил, что в Москве популяционный иммунитет не достигает 50%.

Ранее президент России Владимир Путин призвал россиян прививаться отечественной вакциной «Спутник V». Глава государства акцентировал внимание на том, что от побочных эффектов препарата не зафиксировано ни одной смерти.