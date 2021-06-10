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Проклятие индейского вождя более 200 лет преследует президентов США

Политика
Проклятие индейского вождя более 200 лет преследует президентов США
wikipedia.org  /  Public Domain

Вашингтон, 10 июня. Более 200 лет над американскими президентами нависает проклятие вождя индейского племени шауни Текумсе.

За это время семь глав США ушли из жизни, будучи у власти. Еще двое правителей чудом избежали трагической участи. «Виновником» череды бед с американскими лидерами стал Уильям Генри Гаррисон. Он стал первой жертвой проклятия Текумсе. Это связано с военной деятельностью президента. В свое время он возглавлял армию США и воевал против индейцев.

«Каждый белый вождь, избранный в год, который можно разделить на 20, умрет. И первым будет Гаррисон», — сказал перед смертью индейский вождь.

Авраам Линкольн, возглавивший страну в 1860-м, умер от ранения в голову. Джеймс Гарфилд, 20-й президент, избранный в 1880 году, тоже умер от руки недоброжелателя. Рок преследовал многих американских лидеров. Самым известным был Джон Кеннеди, чья смерть до сих пор обсуждается в мире.

Только благодаря счастливому стечению обстоятельств Рональду Рейгану и Джорджу Бушу — младшему удалось «обмануть» смерть. Первый выжил после ранения легкого, а второму повезло, что подброшенная к нему на трибуну граната не взорвалась. Сказать точно, что проклятие не продолжит «забирать» американских лидеров, нельзя. Сейчас на очереди демократ Джозеф Байден.

«(Он. — Прим. ФАН) стал президентом в 2020 году. Только взгляните на дату! Сразу две двадцатки! Как вы считаете, если ли у него шанс покинуть Белый дом на своих ногах?» — заключил автор, ознакомившийся с историей Текумсе.

Состояние здоровья Байдена с начала его правления вызывает вопросы. За небольшой промежуток времени с момента инаугурации он неоднократно ставил себя в неловкое положение. Так, ранее он забыл количество месяцев в году, заявив, что их 15.

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сша байден проклятие текумсе
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