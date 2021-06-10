Проклятие индейского вождя более 200 лет преследует президентов США

Вашингтон, 10 июня. Более 200 лет над американскими президентами нависает проклятие вождя индейского племени шауни Текумсе.

За это время семь глав США ушли из жизни, будучи у власти. Еще двое правителей чудом избежали трагической участи. «Виновником» череды бед с американскими лидерами стал Уильям Генри Гаррисон. Он стал первой жертвой проклятия Текумсе. Это связано с военной деятельностью президента. В свое время он возглавлял армию США и воевал против индейцев.

«Каждый белый вождь, избранный в год, который можно разделить на 20, умрет. И первым будет Гаррисон», — сказал перед смертью индейский вождь.

Авраам Линкольн, возглавивший страну в 1860-м, умер от ранения в голову. Джеймс Гарфилд, 20-й президент, избранный в 1880 году, тоже умер от руки недоброжелателя. Рок преследовал многих американских лидеров. Самым известным был Джон Кеннеди, чья смерть до сих пор обсуждается в мире.

Только благодаря счастливому стечению обстоятельств Рональду Рейгану и Джорджу Бушу — младшему удалось «обмануть» смерть. Первый выжил после ранения легкого, а второму повезло, что подброшенная к нему на трибуну граната не взорвалась. Сказать точно, что проклятие не продолжит «забирать» американских лидеров, нельзя. Сейчас на очереди демократ Джозеф Байден.

«(Он. — Прим. ФАН) стал президентом в 2020 году. Только взгляните на дату! Сразу две двадцатки! Как вы считаете, если ли у него шанс покинуть Белый дом на своих ногах?» — заключил автор, ознакомившийся с историей Текумсе.

Состояние здоровья Байдена с начала его правления вызывает вопросы. За небольшой промежуток времени с момента инаугурации он неоднократно ставил себя в неловкое положение. Так, ранее он забыл количество месяцев в году, заявив, что их 15.