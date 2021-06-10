Суд поставил точку в разделе имущества разведенных Петросяна и Степаненко

Москва, 10 июня. Хамовнический суд Москвы вынес финальное решение по разделу имущества между юмористом Евгением Петросяном и его экс-супругой, артисткой Еленой Степаненко.

Звезды «Аншлага» прожили в браке почти 30 лет и за столь долгий срок успели обзавестись недвижимостью и предметами искусства. Процесс раздела имущества разведенных супругов длился более двух лет, но суд наконец поставил точку в этом вопросе.

Степаненко хотела, чтобы большая часть нажитого в браке досталась ей, но сторону юмористки удалось убедить разделить все пополам. Однако артистка все же поспорила насчет того, какие именно 50% она хочет получить. Например, Степаненко была готова отдать Петросяну картину под названием «Старый дуб», пишет «СтарХит».

Евгений Петросян женат на своей бывшей помощнице Татьяне Брухуновой. В прошлом году молодая супруга 75-летнего юмориста родила от него сына. Жена артиста часто демонстрирует модные образы в Instagram, которые нередко дополнены дорогостоящими сумками.