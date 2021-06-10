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Веселящий газ оказался эффективен в борьбе с депрессией

Общество
Веселящий газ оказался эффективен в борьбе с депрессией
pixabay.com

Вашингтон, 10 июня. Однократное применение веселящего газа может улучшить состояние больных с депрессией, выяснили специалисты из Университета Вашингтона.

Депрессивное расстройство проявляется такими симптомами, как бессонница, плохое настроение, чувство вины, мысли о смерти и потеря удовольствия от любых видов деятельности. Однако существуют случаи, которые не поддаются лечению. Против них неэффективны два курса антидепрессантов. Это заставило ученых искать новые способы борьбы с недугом.

Ингаляция 50-процентного оксида диазота (веселящего газа) оказала быстрый антидепрессивный эффект, показали результаты недавнего исследования. Лечение дозами веселящего газа улучшало состояние пациентов по сравнению с теми, кто получал плацебо, пишет Science Translational Medicine.

Депрессия, алкоголизм и паразиты могут стать причиной быстрого похудения, рассказала врач-эндокринолог Наталья Ковалева.

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депрессия пациенты веселящий газ
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