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Американский генерал заявил, что оборонный бюджет РФ остается загадкой для США

Армия
Американский генерал заявил, что оборонный бюджет РФ остается загадкой для США
wikipedia.org  /  mil.ru / CC BY 4.0

, 10 июня. Россия и Китай не разглашают точные данные об оборонных бюджетах, заявил американский генерал Марк Милли.

Москва и Пекин продолжают скрывать информацию о тратах на военные нужды. Точно подсчитать, сколько именно было потрачено в сравнении с другими направлениями, не представляется возможным, заявил глава Объединенного комитета начальников штабов на слушании в комитете сената.

Специалисты Пентагона и разведывательных структур США предоставляют собственные оценки по этому вопросу. Однако все данные специалистов засекречены, подчеркнул Милли. Из открытых сведений известно, что совокупные бюджеты РФ и КНР превосходят аналогичные траты Соединенных Штатов, уточнил он.

США ранее выразили готовность пересмотреть доктрину противоракетной обороны, и внести в нее необходимые изменения. Также военный эксперт назвал примером коррупции списание новейших боевых кораблей ВМС Соединенных Штатов, передает «Царьград».

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китай бюджет сенат
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