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Маркл променяла американских родственников на роскошную жизнь с принцем Гарри

Шоу-бизнес
Маркл променяла американских родственников на роскошную жизнь с принцем Гарри
wikipedia.org  /  Mark Jones / CC BY 2.0

Лондон, 10 июня. Замужество очень сильно изменило Меган Маркл. Звезда сериала «Форс-мажоры» отвернулась от членов своей семьи.

Родственники полагают, что Маркл приняла осознанное решение. Якобы актрисе вскружил голову роман с представителем британской королевской семьи.

«Мы живем бок о бок, но ощущение, будто на разных концах света. <…> Понимаете, мы из разных социальных классов. Меган выбрала роскошную жизнь. И, скорее всего, мы никогда не будем больше общаться», — поделилась с журналистами родственница Маркл, которая предпочла сохранить анонимность.

Однако семья не обижается на Маркл. Они рады, что актриса во второй раз стала матерью и желают ей счастливой совместной жизни с принцем Гарри.

«Не вижу смысла биться в закрытую дверь. Мне тяжело притворяться тем, кем я не являюсь, и делать вид, что живу как богатые люди. Но я рада за Меган и Гарри», — добавила женщина.

Отметим, что Марк не общается даже со своим отцом. Актриса обиделась на родителя после инцидента с папарацци. Мужчина принял участие в организации постановочной съемки и пытался заработать на свадьбе дочери.

Ранее принц Гарри рассказал о странном первом свидании с Меган Маркл.

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принц гарри шоу-бизнес королевская семья меган маркл
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