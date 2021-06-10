Польские СМИ ищут подвох во временном прекращении поставок нефти из Белоруссии

Варшава, 10 июня. Белоруссия на четыре дня прекратила поставки нефти в Польшу. Но в запланированном технологическом перерыве поляки заподозрили ответную меру Минска на европейские санкции.

Прекращение поставок носит временный характер и было вызвано техническими неполадками: на белорусском участке нефтепровода необходимо провести ремонтные работы. «Транснефть» заранее передала сообщение о ремонте клиентам из Польши и Германии. Окончание работ запланировано на 12 июня, а до тех пор клиентам остается пользоваться только собственными запасами, сообщило польское интернет-издание Interia. Однако его читатели усомнились в необходимости ремонта трубопровода и предположили, что власти Белоруссии просто хотят показать Европе, каково это — остаться без топлива, в ответ на вал санкций, наложенных на Минск.

Нефтепровод «Дружба» поставляет сырье на нефтеперерабатывающие заводы в Белоруссии, после чего их продукт отправляется на Украину и в Восточную Европу. «Дружба» обеспечивает Прибалтику, Польшу, Венгрию, Словакию и Германию. Примечательно, что большая часть перечисленных стран в мае выслала белорусских дипломатов и отказалась от перелетов через воздушное пространство республики из-за инцидента с лайнером Rainair.

«Так заканчиваются игры в большую державу. Нам бы лучше заботиться о своих интересах, а не вмешиваться в дела других или выступать адвокатами Белоруссии, Украины и кого-то там еще!» — пожаловался поляк под ником Walery. «Раз ЕС шантажирует Белоруссию, неужели эта страна не имеет права защищаться? Санкции за санкции», — согласился с ним Klementyna.

Резюмировал все сказанное выше комментатор под ником upsss напомнил, что Белоруссия просто предостерегла Варшаву от дальнейших попыток спонсировать госперевороты у соседей. Если же до поляков не дойдет с первого раза, Варшаве припомнят, что современная Польша появилась только в результате договора между СССР, США и Великобританией. И в любой момент одна из сторон может признать договор о границах польского государства недействительным.

Ранее стало известно, что в четвертом квартале 2021 года «Газпром» намерен существенно сократить поставки газа через Белоруссию и Польшу. Вероятно часть транзита в конце года возьмет на себя «Северный поток — 2».