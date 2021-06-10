Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 июня 22:04
22:00
Политика
Хотят прийти на готовенькое: Вассерман объяснил мотивы США в борьбе за Арктику
21:58
Спорт
Самолет с игроками сборной России приземлился в Пулково
21:57
Общество
Руководство "Союзмультфильма" ведет переговоры о сотрудничестве с Netflix
21:55
Общество
«Горская» станет первым проектом нового формата «лайт индастриал» в Петербурге
21:46
Общество
Не только для сна. Акушер-гинеколог рассказала, как выбрать правильную подушку для беременных
21:44
Весь мир
Механизм мести: Россия в Совбезе ООН осудила пожизненный приговор Ратко Младичу
21:44
Общество
Главред PolitRussia презентовал выкупленное имущество ФБК из 88 наименований
21:40
Общество
Мишустин назвал покойную Ларису Шойгу энергичным и незаурядным человеком
21:35
Общество
«Яндекс» хочет купить сеть магазинов «Азбука вкуса»
21:32
Шоу-бизнес
Даня Милохин записал видеообращение после критики своего появления на премии Муз-ТВ
Все новости

Польские СМИ ищут подвох во временном прекращении поставок нефти из Белоруссии

Экономика
Польские СМИ ищут подвох во временном прекращении поставок нефти из Белоруссии
Федеральное агентство новостей

Варшава, 10 июня. Белоруссия на четыре дня прекратила поставки нефти в Польшу. Но в запланированном технологическом перерыве поляки заподозрили ответную меру Минска на европейские санкции.

Прекращение поставок носит временный характер и было вызвано техническими неполадками: на белорусском участке нефтепровода необходимо провести ремонтные работы. «Транснефть» заранее передала сообщение о ремонте клиентам из Польши и Германии. Окончание работ запланировано на 12 июня, а до тех пор клиентам остается пользоваться только собственными запасами, сообщило польское интернет-издание Interia. Однако его читатели усомнились в необходимости ремонта трубопровода и предположили, что власти Белоруссии просто хотят показать Европе, каково это — остаться без топлива, в ответ на вал санкций, наложенных на Минск.

Нефтепровод «Дружба» поставляет сырье на нефтеперерабатывающие заводы в Белоруссии, после чего их продукт отправляется на Украину и в Восточную Европу. «Дружба» обеспечивает Прибалтику, Польшу, Венгрию, Словакию и Германию. Примечательно, что большая часть перечисленных стран в мае выслала белорусских дипломатов и отказалась от перелетов через воздушное пространство республики из-за инцидента с лайнером Rainair.

«Так заканчиваются игры в большую державу. Нам бы лучше заботиться о своих интересах, а не вмешиваться в дела других или выступать адвокатами Белоруссии, Украины и кого-то там еще!» — пожаловался поляк под ником Walery.

«Раз ЕС шантажирует Белоруссию, неужели эта страна не имеет права защищаться? Санкции за санкции», — согласился с ним Klementyna.

Резюмировал все сказанное выше комментатор под ником upsss напомнил, что Белоруссия просто предостерегла Варшаву от дальнейших попыток спонсировать госперевороты у соседей. Если же до поляков не дойдет с первого раза, Варшаве припомнят, что современная Польша появилась только в результате договора между СССР, США и Великобританией. И в любой момент одна из сторон может признать договор о границах польского государства недействительным.

Ранее стало известно, что в четвертом квартале 2021 года «Газпром» намерен существенно сократить поставки газа через Белоруссию и Польшу. Вероятно часть транзита в конце года возьмет на себя «Северный поток — 2».

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Польские СМИ ищут подвох во временном прекращении поставок нефти из Белоруссии
украина белоруссия польша
Комментировать
Эксклюзив
Хотят прийти на готовенькое: Вассерман объяснил мотивы США в борьбе за Арктику
Хотят прийти на готовенькое: Вассерман объяснил мотивы США в борьбе за Арктику
Самое популярное
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Общество 198571 9 июня 2021
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Россиянин в Берлине притворился украинцем и узнал, кого немцы уважают больше
Общество 103181 8 июня 2021
Россиянин в Берлине притворился украинцем и узнал, кого немцы уважают больше
В Китае восхитились реакцией России на «эффектный» маневр ВВС США в Европе
Армия 85947 8 июня 2021
В Китае восхитились реакцией России на «эффектный» маневр ВВС США в Европе
Захарова призналась, что боится читать новости после заявления Псаки
Политика 61129 8 июня 2021
Захарова призналась, что боится читать новости после заявления Псаки
Запуск реактора БРЕСТ под Томском обеспечит Россию ядерным топливом на века вперед
Экономика 47540 8 июня 2021
Запуск реактора БРЕСТ под Томском обеспечит Россию ядерным топливом на века вперед
Рейтинг@Mail.ru