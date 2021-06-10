Суд вынес приговор истязавшим ребенка волгоградцам

Волгоград, 10 июня. Кировский районный суд Волгограда признал вину матери и отчима в систематическом избиении восьмилетнего ребенка. Обвиняемые получили 14 лет лишения свободы на двоих.

Уголовное дело возбудили благодаря неравнодушному соседу. Мужчина обратился в органы опеки с заявлением о систематических истязаниях малолетнего ребенка. Сначала мужчина не хотел вмешиваться, но впоследствии крики малыша за стенкой становились все страшнее. Приехавшие на место правоохранительные органы и медики обнаружили мальчика в ужасном состоянии - с несколькими сросшимися переломами, гематомами и инфицированными язвами ребенок находился в тяжелой степени истощения.

Следствие собирало доказательную базу на обвиняемых полтора года. Суд признал их виновными и назначил наказание 24-летней матери в виде шести лет лишения свободы, ее 27-летнему сожителю - восемь лет с отбывание наказания в колонии общего режима.

В настоящее время мальчик проживает с отцом. В пользу ребенка с каждого фигуранта дела взыскана компенсация морального вреда в размере 250 тыс. рублей.