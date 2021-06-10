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В Балтийском море прошли маневры оснащенных «Калибрами» подлодок ВМФ РФ

Армия
В Балтийском море прошли маневры оснащенных «Калибрами» подлодок ВМФ РФ
admship.ru  /  Пресс-служба АО &quot;Адмиралтейские верфи&quot;

Балтийск, 10 июня. Дизель-электрические подводные лодки «Петропавловск-Камчатский» и «Волхов» провели учебные стрельбы в акватории Балтийского моря. Об этом сообщили в пресс-службе Балтфлота.

Экипажи подлодок, оснащенных «Калибрами», отработали в море плановые совместные задачи, во время которых выполнили торпедные стрельбы и тренировочные минные постановки, а также провели внутрикорабельные учения по борьбе за живучесть подлодки, организации ежедневной деятельности экипажей и навигации.

Помимо этого, были отработаны элементы уклонения от ответных ударов условного противника и противоминное обеспечение выхода субмарин из пункта дислокации.

Ранее аналитики Forbes рассказали, как США смогут заработать на эксплуатации идеи защиты союзников по НАТО от действий российских подводных лодок в Атлантике.

Также сообщалось, что новая подводная лодка Северного флота РФ вызвала страх у ВМС США. Американские корабли больше не могут чувствовать себя в безопасности на Восточном побережье, передает «Царьград».

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вмф рф балтфлот балтийское море
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