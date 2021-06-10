В Балтийском море прошли маневры оснащенных «Калибрами» подлодок ВМФ РФ

Балтийск, 10 июня. Дизель-электрические подводные лодки «Петропавловск-Камчатский» и «Волхов» провели учебные стрельбы в акватории Балтийского моря. Об этом сообщили в пресс-службе Балтфлота.

Экипажи подлодок, оснащенных «Калибрами», отработали в море плановые совместные задачи, во время которых выполнили торпедные стрельбы и тренировочные минные постановки, а также провели внутрикорабельные учения по борьбе за живучесть подлодки, организации ежедневной деятельности экипажей и навигации.

Помимо этого, были отработаны элементы уклонения от ответных ударов условного противника и противоминное обеспечение выхода субмарин из пункта дислокации.

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