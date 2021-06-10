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Жители Краснодара встретились с самым знаменитым енотом России

  /   Обновлено: 10 июня 2021 20:49
Общество
Жители Краснодара встретились с самым знаменитым енотом России
pixabay.com

Краснодар, 10 июня. Самый известный енот России по кличке Тема продолжает свой фан-тур. Несколько дней назад вместе с хозяевами он прибыл в Краснодарский край.

Енот Тема прибыл в город прямиком из Ростова-на-Дону. Несколько дней назад он провел там масштабную фан-встречу, после чего отправился к краснодарским поклонникам.

По словам хозяйки необычного животного, на территории Краснодарского края они проведут несколько дней. В планах у семьи показать питомцу Анапу, Сочи и Геленджик. После этого Тема отправится на недельный отдых в Крым. Своим появлением в Москве, Петербурге и Великом Новгороде енот сорвал целый шквал оваций. Животное, по словам его хозяев, в буквальном смысле носили на руках.

Жители Краснодара встретились с самым знаменитым енотом России
Prt Scr instagram.com  / @raccoon.tema

«Тема был уже второй раз в Москве на Красной Площади. Так нагулялся, что мозоли натер на каждой лапе», — цитирует kp.ru слова хозяйки енота.

Не так давно попытка голодного енота «обчистить» кухню одного из домов Дербента попала на видео. Хозяин забил тревогу после того, как заметил, что суп в кастрюле стал заканчиваться быстрее, чем раньше. Уличить воришку удалось при помощи камеры видеонаблюдения.

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краснодар енот хорошие новости россии
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