Жители Краснодара встретились с самым знаменитым енотом России

Краснодар, 10 июня. Самый известный енот России по кличке Тема продолжает свой фан-тур. Несколько дней назад вместе с хозяевами он прибыл в Краснодарский край.

Енот Тема прибыл в город прямиком из Ростова-на-Дону. Несколько дней назад он провел там масштабную фан-встречу, после чего отправился к краснодарским поклонникам.

По словам хозяйки необычного животного, на территории Краснодарского края они проведут несколько дней. В планах у семьи показать питомцу Анапу, Сочи и Геленджик. После этого Тема отправится на недельный отдых в Крым. Своим появлением в Москве, Петербурге и Великом Новгороде енот сорвал целый шквал оваций. Животное, по словам его хозяев, в буквальном смысле носили на руках.

Prt Scr instagram.com / @raccoon.tema

«Тема был уже второй раз в Москве на Красной Площади. Так нагулялся, что мозоли натер на каждой лапе», — цитирует kp.ru слова хозяйки енота.

Не так давно попытка голодного енота «обчистить» кухню одного из домов Дербента попала на видео. Хозяин забил тревогу после того, как заметил, что суп в кастрюле стал заканчиваться быстрее, чем раньше. Уличить воришку удалось при помощи камеры видеонаблюдения.