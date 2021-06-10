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Автор лучшего гола на Евро-2020 получит награду от Покраса Лампаса

Спорт
Автор лучшего гола на Евро-2020 получит награду от Покраса Лампаса
Невские Новости

Санкт-Петербург, 10 июня. Футболист, который забьет лучший гол на Евро-2020, получит цифровую награду в виде футбольного арт-объекта, созданного российским художником Покрасом Лампасом.

Речь идет об NFT-трофее, представляющим собой оцифрованную версию уникального арт-пространства, созданного российским художником на стенде «Газпрома» в футбольной деревне Евро-2020 в Санкт-Петербурге. После того как инсталляция перестанет существовать как физический объект, она перейдет в онлайн-пространство, говорится в сообщении пресс-службы «Газпрома», который выступает одним из титульных спонсоров чемпионата Европы по футболу.

Евро-2020 должен был пройти прошлым летом, однако турнир был перенесен на 2021 год из-за пандемии. Первый матч первенства состоится 11 июня в Риме. На Олимпийском стадионе сойдутся сборные Италии и Турции. Национальная команда России проведет свою первую игру 12 июня. Соперниками россиян станут футболисты сборной Бельгии.

Главный тренер российской сборной Станислав Черчесов ранее сделал заявление перед матчем с Бельгией. Он отметил, что важным качеством для наставника футбольной команды является уверенность, поэтому нельзя ни на секунду сомневаться в силах своих игроков.

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