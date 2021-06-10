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Юрист рассказал, что может грозить учительнице, вступившей в отношения с учеником

Общество
Юрист рассказал, что может грозить учительнице, вступившей в отношения с учеником
gov.spb.ru  /  Пресс-служба Администрации Губернатора Санкт-Петербурга

В селе Ольха Красноярского края 14-летний школьник соблазнил 27-летнюю учительницу. Он поспорил с друзьями на тысячу рублей, что сможет влюбить в себя молодого преподавателя в течение учебного года. Между учеником и учительницей завязался запретный роман. Вскоре девятиклассник отменил спор, аргументируя это влюбленностью в женщину.

Об отношениях преподавателя и школьника узнал гражданский муж учительницы, который рассказал об этом директору школы. После этого женщина уволилась и сама пришла в полицию с повинной. Известно, что у обвиняемой есть маленький ребенок, из-за чего, как пишут СМИ, она может получить условный срок.

Юрист Глеб Подъяблонский в беседе с ФАН отметил, что с этим мнением не совсем согласен. Он считает, что женщина совершила уголовное преступление и за это последует тюремное заключение.

«Все научные исследования подтверждают, что мальчики в 14-летнем возрасте — это еще дети. Если девочки в 15 лет могут выглядеть на 20, то тут физиологически обычно иначе. Ситуация некрасивая. 14 лет — все-таки небольшой возраст. Пока очень тяжело прогнозировать, тут суд будет разбираться. Исходя из судебной практики, я могу сказать, что суд всегда на стороне органов опеки и родителей ребенка. Думаю, здесь будет тюремный срок, вряд ли учительнице дадут условное наказание, но все может быть, нужно подробно разбираться», — объяснил он.

Ранее заслуженный юрист РФ, член научно-консультативного совета СК России Иван Соловьев объяснил мягкость приговора французу, ударившему президента Франции Эммануэля Макрона во время его визита в департамент Дром. Суд приговорил Дамьена Тареля к четырем месяцам лишения свободы. Прокуратура требовала для нарушителя 18 месяцев тюрьмы. 

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