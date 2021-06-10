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Актера Майкла Дугласа посчитали дедушкой на выпускном его 18-летней дочери

Шоу-бизнес
Актера Майкла Дугласа посчитали дедушкой на выпускном его 18-летней дочери
Кадр из фильма «Человек-муравей»

Лос-Анджелес, 10 июня. Американский актер Майкл Дуглас рассказал о неловкой ситуации, в которую он попал на школьном выпускном своей 18-летней дочери от актрисы Кэтрин Зеты-Джонс.

Артист поделился эмоциями от праздника во время ток-шоу ведущей Келли Кларксон. Он отметил, что выпускной прошел замечательно, однако настроение 76-летнего Дугласа чуть не испортил маленький инцидент. Во время праздника актера приняли не за отца, а за дедушку.

«Немного неприятно, когда ты выходишь за дверь и слышишь от других родителей: «О, поздравляю, ты, должно быть, так рад за свою внучку»», — отметил артист.

Однако Дуглас все же не стал сильно расстраиваться из-за того, что его посчитали дедушкой. По мнению актера, его собеседник просто хотел быть любезным.

Помимо дочери, у Майкла Дугласа и Кэтрин Зеты-Джонс, которая моложе мужа на 25 лет, есть сын. Актеры поженились в 2000 году, но через 13 лет брака Дуглас собирался подать на развод. В итоге звездные супруги остались вместе и сейчас считаются одной из самых крепких пар Голливуда. При этом близкие друзья актеров говорят, что Дуглас и Зета-Джонс находятся на грани развода.

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Все новости / Шоу-бизнес / Актера Майкла Дугласа посчитали дедушкой на выпускном его 18-летней дочери
актер звезды дуглас
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