Иммунолог назвал причину отсутствия в РФ коллективного иммунитета к COVID-19

Москва, 10 июня. Главную преграду, стоящую на пути формирования коллективного иммунитета к коронавирусу в России, назвал врач-иммунолог Владимир Болибок.

Безответственность жителей России и их нежелание делать прививку к COVID-19 являются основными причинами, по которым страна до сих пор не одержала победу над коронавирусом. Для формирования коллективного иммунитета к этой инфекции нужно привить порядка 99 млн россиян, добавил он.

««Спутник V» показал хорошую эффективность. После введения вакцины могут быть побочные эффекты, но их мало. Стоит отметить, что не зарегистрировано ни одного летального исхода», — цитирует Болибока «Радио 1».

Не так давно биолог оценил необходимость ревакцинации после прививки «Спутником V». По его мнению, в случае, если человек поставил вакцину, разработанную НИЦ им. Гамалеи, повторный укол ему не потребуется.