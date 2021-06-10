«Африканский сад»: в Тунисе открыли кладбище для погибших мигрантов

Алжирский художник Рашид Кораичи организовал в Тунисе кладбище для мигрантов, погибших в Средиземном море при попытке добраться до Европы. Свой благородный жест он объяснил тем, что хочет дать им место для достойного захоронения.

Глава культурного агентства ООН ЮНЕСКО Одри Азуле посетила официальную церемонию открытия мемориала, получившего название «Африканский сад». Большинство размещенных там могил не имеют именных надгробий, поскольку морская вода смывала все признаки для установления личности. Все, что можно найти на табличке, это одежда и место, где было найдено тело — «женщина, черное платье, пляж Хашани».

Рашид Кораичи добавил, что на кладбище будут захоронены только мигранты, погибшие в Средиземноморье. В настоящий момент на его территории расположено около 200 могил.

«Мемориал находится на юге Туниса в городе Зарзис. Он занимает площадь в 2500 квадратных метров и включает в себя 600 могил», — говорится в сообщении.

Широкий жест алжирского художника действительно достоин похвалы, однако он не является первопроходцем в этой сфере. Одни из первых упоминаний в СМИ о захоронении мигрантов в Тунисе были в 2005 году.

Простой рыбак

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Тунисец Чемседдин Марзуг за последние 16 лет захоронил более 500 тел беженцев в 15 километрах от прибрежного города Зарзис на территории, выделенной правительством «Красному Полумесяцу» в пользование. В свободное от работы время он помогает волонтерской организации.

В интервью изданию Los Angeles Times он рассказал, что во время ловли рыбы ему неоднократно попадались тела мигрантов, которые пошли на риск в надежде найти лучшую жизнь в Европе. Это подтолкнуло его создать соответствующее кладбище.

Среди тех, кого хоронит Марзуг, иногда встречаются беженцы с Ближнего Востока, но в основном это жители Эритреи, Нигера, Нигерии, Сомали и Судана.

«Я чувствую себя членом большой эмигрантской семьи», — говорит он.

Рыбак из Туниса продолжает копить деньги, чтобы выкупить землю, на которой находится кладбище, и благоустроить его. Он планирует установить надгробия на могилы, купить катафалк и построить здание, где волонтеры «Красного Полумесяца» могли бы готовить усопших к погребению.

Миграционная проблема

Global Look Press / Antonio Sempere

Тунис и ЕС продолжают переговоры по контролю потока беженцев с Африканского континента в Европу. В конце мая европейские политики прибыли в североафриканское государство с предложением стать «жандармом» по предотвращению попыток мигрантов пересечь Средиземное море. В обмен они предлагают экономическую помощь стране.

Аналогичная ситуация происходит и с Марокко. Мадрид и Рабат договорились о взаимовыгодном сотрудничестве в борьбе с миграционным потоком. Позже королевство предложило Испании внести коррективы, требуя больше денег за сдерживание беженцев.

Не стоит также забывать о Ливии, откуда африканцы пытаются добираться до Италии и Мальты. Рим со своей стороны перехватывает лодки с беженцами и депортирует их на родину. В прибрежной акватории Триполи патрулирует береговая охрана североафриканского государства, которая возвращает их на сушу и помещает в центры содержания мигрантов под стражей.