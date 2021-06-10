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Россиянам напомнили об ограничениях в открытых для поездок странах

Общество
Россиянам напомнили об ограничениях в открытых для поездок странах
pixabay.com

Москва, 10 июня. Возобновление авиасообщения с рядом стран не означает, что они откроются для российских туристов и снимут ограничения, заявил вице-президент РСТ Юрий Барзыкин.

Большинство ограничений по коронавирусу еще действует. Европа для россиян закрыта. Туда с туристическими целями не попасть, подчеркнул вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. Что касается Великобритании, там для приезжих предусмотрен десятидневный карантин.

«Что касается Марокко — с 15 июня там будет введен особый порядок: туристам надо будет сдать ПЦР-тесты», — отметил собеседник «Радио 1».

Сейчас у России налажено авиасообщение с 43 странами. Однако только в 30 можно приезжать с целью туризма. Там действуют некоторые правила о самоизоляции и ПЦР-тестах. Полный список открытых для перелета стран доступен на сайтах МИД РФ и Ростуризма.

Европейский туроператор сообщил о повышенном спросе на поездки с целью вакцинации в РФ. Иностранцы покупают путевки и отправляются в Россию через Германию. В РФ они хотят привиться препаратором от коронавируса «Спутник V», в покупке которого заинтересованы многие страны.

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туризм ограничения барзыкин
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