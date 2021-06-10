CNN: Белый дом надеется на возвращение послов в Вашингтон и Москву

Вашингтон, 10 июня. Белый дом надеется, что итогом российско-американского саммита станет возвращение послов в Вашингтон и Москву, передает CNN со ссылкой на источники.

Россия и США отозвали своих послов из Вашингтона и Москвы для проведения консультаций. Американские СМИ утверждают, что в Администрации президента США надеются на исправление этой ситуации после встречи российского и американского лидеров.

Как известно, президент России Владимир Путин встретится с американским коллегой Джо Байденом в Женеве 16 июня. Во время встречи глава Белого дома хочет сообщить российскому лидеру о «возвращении США».