Россияне ожидают победы национальной сборной в следующем туре

Первый матч «Евро 2020» для российской сборной окончился поражением: 3:0 в пользу Бельгии. Встреча прошла на стадионе «Газпром Арена» в Петербурге. По городу также работало множество фан-зон, где проходила трансляция игры.

После окончания матча болельщики рассказали, что команда Бельгии всегда была на две головы выше, и такой соперник может быть по зубам России только при идеальной подготовке.

«Мы знаем, что у России все получится в следующих играх. У нас всегда первый блин комом. А вот с финнами и датчанами мы уже покажем свое истинное лицо», — поделились болельщики.

Фанаты уверены — российская сборная еще сможет показать себя на следующих играх и заполучить заветные четыре очка и выйти из группы.