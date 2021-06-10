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США и Великобритания заявили о готовности строить мир без ядерного оружия

Армия
США и Великобритания заявили о готовности строить мир без ядерного оружия
wikipedia.org  /  United States Department of Energy

Лондон, 10 июня. Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступили с совместным заявлением по поводу вопроса контроля над вооружениями.

По словам лидеров, позиция Вашингтона и Лондона заключается в приверженности эффективному контролю над вооружениями и готовности к построению мира без ядерного оружия.

Как отмечается, Байден и Джонсон провели переговоры в английском Корнуолле. Детали беседы не приводятся, однако известно, что на встрече поднимались темы, касающиеся внешней политики. В частности речь шла об Афганистане, Китае, Иране и России.

Ранее американский президент заявлял, что Соединенные Штаты не стремятся к конфликту с Россией. При этом он указывал, что Вашингтон будет решительно отвечать на те шаги Москвы, которые посчитает недружественными.

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сша великобритания джонсон байден ядерное оружие
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