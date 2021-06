Российский ФБР подключился к расследованию дела австралийца, убитого тюремными охранниками

Аделаида, 10 июня. Правоохранительные органы Австралии пятый год ведут расследование гибели 29-летнего Уэйна Моррисона — заключенного трудового исправительного учреждения Ятала, на севере страны.

Смерть Моррисона, представителя коренного населения Австралии, наступила в результате стычки, возникшей между ним и пятью тюремными охранниками 23 сентября 2016 года. Заключенный в критическом состоянии был доставлен в Королевский госпиталь Аделаиды, где была констатирована смерть головного мозга.

Следствие считает, что потасовка между охранниками и заключенным, который вскоре должен был по видеосвязи предстать перед Мировым судом округа Элизабет, произошла во время его перевода в секцию строгого режима, где содержатся наиболее опасные заключенные. Видеозапись с избиением Уэйна Моррисона вызвала гнев австралийской общественности. В ряде городов прошли акции протеста, что вынудило власти начать официальное разбирательство.

Кроме того, по ее словам, во время своего шестидневного пребывания в тюрьме Уэйн испытывал проблемы со здоровьем, но ему так и не была оказана врачебная помощь.

Разбирательство по делу Моррисона превратилось в настоящее противостояние адвокатов и тормозилось на всех этапах. Так, в 2018 и 2020 годах охранники, участвовавшие в драке с Уэйном Моррисоном, отказались отвечать на вопросы следствия из опасений дать показания против себя. Кроме того, адвокаты подозреваемых выразили недоверие Заместителю государственного коронера Джейн Башир, обвинив ее в предвзятости.

В итоге дело о смерти Уэйна Моррисона приобрело международный резонанс: им заинтересовалась инициативная группа российского правозащитного Фонда борьбы с репрессиями (ФБР). Фонд, который был создан при поддержке известного петербургского бизнесмена Евгения Пригожина, специализируется на делах, связанных с насилием со стороны полиции.

Представители фонда сообщили в официальном Telegram-канале о том, что они направили официальные запросы премьер-министру Австралии Скотту Моррисону, генеральному прокурору Австралии Клэр Кэш и главе МВД Австралии Карен Эндрюс с требованием предоставить разъяснения в связи со смертью представителя коренного народа.

