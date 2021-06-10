Российский ФБР подключился к расследованию дела австралийца, убитого тюремными охранниками

Аделаида, 10 июня. Правоохранительные органы Австралии пятый год ведут расследование гибели 29-летнего Уэйна Моррисона — заключенного трудового исправительного учреждения Ятала, на севере страны.

Смерть Моррисона, представителя коренного населения Австралии, наступила в результате стычки, возникшей между ним и пятью тюремными охранниками 23 сентября 2016 года. Заключенный в критическом состоянии был доставлен в Королевский госпиталь Аделаиды, где была констатирована смерть головного мозга.

Wayne Fella Morrison's family disappointed as inquest fails to give answers @RoyceRk2 @NITV https://t.co/QBQzxBnZfH — Rhanna Collins (@rhanna_collins) June 3, 2021

Следствие считает, что потасовка между охранниками и заключенным, который вскоре должен был по видеосвязи предстать перед Мировым судом округа Элизабет, произошла во время его перевода в секцию строгого режима, где содержатся наиболее опасные заключенные. Видеозапись с избиением Уэйна Моррисона вызвала гнев австралийской общественности. В ряде городов прошли акции протеста, что вынудило власти начать официальное разбирательство.

«Его должны были отпустить под домашний арест. Вас не выпустят под домашний арест через шесть дней, если есть хоть малейшая причина для дальнейшего расследования. Не важно, что они попытаются повесить на моего брата, мы с ним, мы знаем правду о всем том, что они попытаются сказать, чтобы представить его не тем, кем он был на самом деле», — написала сестра погибшего Латойя Рул.

Кроме того, по ее словам, во время своего шестидневного пребывания в тюрьме Уэйн испытывал проблемы со здоровьем, но ему так и не была оказана врачебная помощь.

Разбирательство по делу Моррисона превратилось в настоящее противостояние адвокатов и тормозилось на всех этапах. Так, в 2018 и 2020 годах охранники, участвовавшие в драке с Уэйном Моррисоном, отказались отвечать на вопросы следствия из опасений дать показания против себя. Кроме того, адвокаты подозреваемых выразили недоверие Заместителю государственного коронера Джейн Башир, обвинив ее в предвзятости.

В итоге дело о смерти Уэйна Моррисона приобрело международный резонанс: им заинтересовалась инициативная группа российского правозащитного Фонда борьбы с репрессиями (ФБР). Фонд, который был создан при поддержке известного петербургского бизнесмена Евгения Пригожина, специализируется на делах, связанных с насилием со стороны полиции.

Представители фонда сообщили в официальном Telegram-канале о том, что они направили официальные запросы премьер-министру Австралии Скотту Моррисону, генеральному прокурору Австралии Клэр Кэш и главе МВД Австралии Карен Эндрюс с требованием предоставить разъяснения в связи со смертью представителя коренного народа.

"The state renders us and our lives and our voices invisible."



Wayne Fella Morrison was one of hundreds of Indigenous Australians killed by police, and his family is demanding justice. https://t.co/E34lO0lRkm — MADRE (@MADREspeaks) June 4, 2021

В начале июня 2021 года патологоанатом Шерил Чарльвуд в ходе перекрестного допроса заявила, что одной из причин смерти Моррисона мог стать специальный мешок, надетый на его голову во время транспортировки в больницу. Такие мешки надевают на голову агрессивным заключенным для того, чтобы они не могли плюнуть или укусить сотрудников охраны.

Вместе с тем она подчеркнула, что смерть Моррисона стала причиной совокупности факторов: приступа делирия, позы, затруднявшей дыхание, мешка на голове, что в итоге привело к асфиксии и смерти.

Taxi driver overhears guards allegedly discuss tampering with evidence...

Prison guard’s head blocked CCTV footage during fatal fall, coroner told...

Guards praised despite Wayne Fella Morrison’s death...

THE INQUEST IS HAPPENING NOW#waynefellamorrisoninquest #BlackLivesMatter pic.twitter.com/EZphsjsL4R — Sara Musgrave (@Sara_Musgrave) June 9, 2021

Очевидным остается факт превышения сотрудниками тюрьмы уровня необходимого насилия и преступной халатности, что привело к смерти человека. Тем не менее, расследование до сих пор не сделало официальных выводов, несмотря на наличие многочисленных доказательств.

Семья погибшего неоднократно заявляла, что намерена добиваться наказания для сотрудников тюрьмы, убивших Уэйна. Российские правозащитники присоединяются к законным требованиям семьи погибшего и требуют от австралийских властей проведения объективного и открытого расследования. Сотрудники фонда борьбы с репрессиями готовы оказать семье Уэйна Моррисона необходимую правовую и информационную поддержку.