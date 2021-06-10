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Филиал Бахрушинского музея появится в Туле

Общество
Филиал Бахрушинского музея появится в Туле
фото пресс-службы Правительства Тульской области  / 

Тула, 10 июня. Музеев федерального уровня в регионе станет больше. Об этом стало известно во время визита в Тульскую область министра культуры РФ Ольги Любимовой. Вместе с губернатором региона Алексеем Дюминым она осмотрела Музейный квартал Тулы. Место расположено в исторической части города, популярно среди местных жителей и туристов. Именно здесь и планируется открыть филиал Государственного центрального театрального музея имени А.А. Бахрушина.

«Мы начали прорабатывать этот вопрос совместно с Бахрушинским музеем. Сегодня это огромный музейный центр, который активно развивается. И очень рада, что команда Бахрушинского музея получит новое пространство в Туле», – приводит слова Ольги Любимовой пресс-служба Министерства культуры РФ.

Уже состоялась презентация нового музейного проекта. Ее провел первый заместитель министра культуры России Сергей Обрывалин.

Ранее ФАН сообщал о внедрении в школах Тульской области новой коммуникационной платформы, российского аналога Zoom.

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