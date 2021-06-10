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Вакцинация не спасла Чили от новых рекордов заболеваемости коронавирусом

Латинская Америка
Вакцинация не спасла Чили от новых рекордов заболеваемости коронавирусом
Global Look Press  /  Chilean Presidential Palace / XinHua

Сантьяго, 10 июня. Новый максимум активных случаев COVID-19 с начала пандемии был зарегистрирован в Чили. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

По информации Минздрава, в латиноамериканской стране с самой успешной программой вакцинации насчитывается 61,7 тысяч активных случаев.

Прежний рекорд был поставлен 17 апреля, когда были зарегистрированы 61,5 тысяч случаев. Активные случаи заболевания — это число пациентов, которые продолжают лечение.

Этот показатель устойчиво увеличивается в последние несколько дней. По сравнению с результатами прошлой недели, произошел рост активных случаев на 7,65%, которые увеличились с 57,3 тысяч до 61,5 тысяч. Если сравнивать с показателем прошлого месяца, рост составляет 25%.

Вакцинация не спасла Чили от новых рекордов заболеваемости коронавирусом
Global Look Press  / Chilean Presidential Palace / XinHua

В регионе Айсен было зафиксировано наибольшее количество пациентов, продолжающих лечение — 641,2 на 100 тысяч человек.

Также у властей вызывает беспокойство ситуация в столичном регионе. Число случаев заболевания постепенно увеличивается, достигнув рекордных 29 тысяч активных случаев. Это самое большое количество инфицированных с июня 2020 года, когда в стране было 30,4 тысячи случаев.

Кроме того, наибольшее количество заражений наблюдается в восьми городах, входящих в столичный регион.

Вакцинация — не панацея

Одна из ведущих экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керхове отметила, что на примере Чили можно увидеть, что вакцинация против коронавируса не является единственным решением в борьбе с пандемией.

«Все страны должны учитывать, что вакцины являются мощным инструментом, но также необходимо принимать другие меры для предотвращения распространения инфекции», — заявила Керхове.

Вакцинация не спасла Чили от новых рекордов заболеваемости коронавирусом
Global Look Press  / Chilean Ministry of Health / XinHua
Чили является одним из лидеров по темпам вакцинации не только в Латинской Америке, но и во всем мире. Так, страна занимает третье место в мире по количеству примененных вакцин на 100 тысяч человек.

Несмотря на иммунизацию почти 70% населения, в Чили до сих пор сохраняются высокие показатели заражений и смертности.

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чили вакцинация covid-19
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