Мишустин подписал распоряжение о денонсации меморандума с США об открытой суше

Москва, 10 июня. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал документ о денонсации меморандума с Соединенными Штатами «О понимании в отношении открытой суши».

Об этом говорится в заявлении на официальном портале правовой информации. Меморандум о взаимном понимании регулировал передвижения сотрудников дипломатических ведомств по стране пребывания во время дальних поездок. В соответствии с документом на территории России и США в таких случаях действовал уведомительный порядок.

Ранее Мишустин положительно оценил качество принятых правительством мер по борьбе с экономическими последствиями пандемии коронавируса.