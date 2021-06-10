Делегация из Омана прибыла в Йемен для встречи с руководством хуситов

Сана, 10 июня. Делегация из Омана прибыла в столицу Йемена для переговоров с лидерами хуситского движения «Ансар Аллах».

В числе прибывших были представитель хуситов на переговорах Мухаммед Абдулсалам и прочие члены движения, которые находились в Маскате с 2016 года, после того, как коалиция во главе с Саудовской Аравией блокировала все полеты в Йемен.

В Сане делегация встретилась с главой хуситов движения «Ансар Аллах» Абдул-Маликом аль-Хуси и рядом других высокопоставленных лиц, обсудив гуманитарную ситуацию в стране и связанные с ней вопросы.

Стоит отметить, что Оман сохраняет хорошие отношения с обеими сторонами конфликта. Сообщается, что 6 июня йеменский министр иностранных дел встретился в Маскате со своим оманским коллегой, обсудив возможность посредничества Омана в урегулировании конфликта.

Yemen war: Oman's mediation efforts spark optimism among warring parties https://t.co/SsaAy8YTAq pic.twitter.com/M9DO1CcYU8 — Middle East Eye (@MiddleEastEye) June 10, 2021

Примечательно, что делегация могла прилететь в страну только с одобрения коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, которая в настоящем конфликте поддерживает официальное йеменское правительство во главе с формальным президентом Мансуром Хади. Это может быть очередным шагом к переговорам — 10 июня коалиция заявила о прекращении ударов по Сане и другим городам под контролем хуситов «с целью подготовки политической почвы к мирному процессу».

Ранее, в мае текущего года, представитель США в йеменском регионе Тим Лендеркинг посетил Оман, Саудовскую Аравию и ОАЭ, чтобы договориться о прекращении огня.

На данный момент предварительными требованиями повстанцев для проведения переговоров являются снятие морской блокады коалицией и открытие международного аэропорта Саны, который хуситы начали недавно восстанавливать.

В свою очередь, признанное западными странами правительство Йемена, требует разбирательства по поводу вооружения хуситов из движения «Ансар Аллах», что может вызвать негативную реакцию Ирана, поддерживающего их.

Напомним, что вооруженный конфликт в Йемене между правительственными силами и повстанцами-хуситами продолжается с 2014 года. На стороне хадистов выступает возглавляемая Саудовской Аравией коалиция, включавшая на момент создания 34 государства. Обе стороны конфликта при этом положительно относятся к руководству Омана, которое отказалось участвовать в коалиции и часто выступало с миротворческими инициативами. Помимо этого, Маскат оставил открытыми свои границы, обеспечивая выход беженцев из страны, и оказывал гуманитарную помощь населению Йемена, страдавшему от боевых действий, в которых погибло более 230 тысяч человек.