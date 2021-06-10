Сведения о сносе Речного вокзала в Барнауле оказались недостоверными

Барнаул, 10 июня. Информация о начале сноса Речного вокзала в Барнауле появилась в социальных сетях. Позже выяснилось, что сведения не соответствуют действительности.

Пользователи опубликовали в интернете видео, на котором техника поднимается по крыльцу здания вокзала и рушит его. Оказалось, что на данный момент там идут ремонтные работы. О сносе речи не идет, заявил гендиректор компании-собственника территории Нодар Шония в беседе с «Алтайской правдой».

В настоящее время никаких других построек на месте Речного вокзала не запланировано. Сначала предстоит провести анализ грунта. Только после этого станет понятно, возможно ли на территории возводить объекты. Затем будут приниматься конкретные решения, добавил Шония.

Барнаул вошел в топ-3 лучших городов по уровню чистоты воздуха. В столице Алтайского края 58% опрошенных заявили, что не считают окружающую среду загрязненной. Участниками исследования стали восемь тысяч человек из 49 городов.