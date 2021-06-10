Крымские депутаты призвали использовать в рекламе только русские слова

Симферополь, 10 июня. Депутаты из Республики Крым предложили ввести наказание за использование в рекламе иностранных слов. Целью инициативы является защита русского языка от заимствований.

По мнению политиков, для рядовых граждан штраф должен составлять от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 10 до 20 тысяч, юридическим лицам необходимо будет платить от 100 до 500 тысяч.

Спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов отметил, что введение такого закона не решит всей проблемы. Однако это поможет понять, как правильно воспитывать детей. Зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин одобрил предложение и подчеркнул, что его необходимо вынести на широкое обсуждение.

Ранее в Молдавии рассказали о роли русского языка в стране. По словам главы республиканского парламента, он способствует сплочению народов государства.