Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 июня 20:36
20:33
Армия
США и Великобритания заявили о готовности строить мир без ядерного оружия
20:33
Политика
Мишустин подписал распоряжение о денонсации меморандума с США об открытой суше
20:32
Общество
Жителям Подмосковья пообещали благоприятную погоду в длинные выходные
20:31
Общество
В Севастополе построят современный Дворец культуры
20:30
Происшествия
Взрыв газового баллона привел к пожару в квартире на Бухарестской
20:30
Экономика
Эксперты: запрет работать супермаркетам в выходные губительно скажется на населении
20:28
Общество
Объяснена важность форума «Профсоюзы. XXI век. Идеи и практики» для России
20:28
Шоу-бизнес
Опубликовано видео с поющей на сцене МХАТа Ольгой Бузовой
20:27
Шоу-бизнес
Харламов раскрыл детали бурной личной жизни до свадьбы с Асмус
20:27
Весь мир
Испания и Германия решили наладить отношения с Марокко после волны мигрантов
Все новости

Украине предложили выплатить России компенсацию за занятые русские земли

Политика
Украине предложили выплатить России компенсацию за занятые русские земли
Невские Новости  /  Юлия Медведева

Москва, 10 июня. Прежде чем Украина потребует от российской стороны репарации за Крым и Донбасс, ей следует компенсировать Москве «русские территории», заявил сенатор Совфеда Алексей Пушков.

Накануне власти Украины опубликовал новую стратегию внешнеполитической деятельности, которая будет действовать 2024 года. Согласно ей, в ближайшие годы Киев намерен и дальше гнуть свою линию и потребовать от России репарации за якобы занятые ей украинские территории: Крым и Донбасс. При этом в Киеве отказываются признавать, что полуостров и республики приняли решение о выходе из состава Украины самостоятельно.

В ответ на новый план Украины в Совфеде РФ предложили начать с основ и выплатить Москве неустойку за Донбасскую, Херсонскую, Одесскую и Днепропетровскую область, которые Киеву почти что подарили. Предложением поделился на своей страничке в Twitter сенатор Алексей Пушилин.

«Эти земли никогда не были украинскими. И все порты на Черном море были построены русскими», — напомнил политик.

В мае украинский посол в Германии Андрей Мельник заявил в интервью европейским СМИ, что нормализация отношений между Москвой и Киевом возможна только после возращения Украине Крыма и Донбасса. При этом весной пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков был вынужден в очередной раз напомнить, что Россия не является участницей конфликта в Донбассе. А вопрос территориальной принадлежности полуострова Крым Владимир Путин назвал окончательно закрытым еще в 2016 году.

Ранее польский тревел-блогер поделился впечатлениями от посещения Крыма в периоды, когда он был украинским и после его воссоединения с Россией. Поляки признали, что после 2014 года на полуострове стало лучше.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Украине предложили выплатить России компенсацию за занятые русские земли
украина донбасс крым
Комментировать
Эксклюзив
В Севастополе построят современный Дворец культуры
В Севастополе построят современный Дворец культуры
Самое популярное
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Общество 186266 9 июня 2021
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Россиянин в Берлине притворился украинцем и узнал, кого немцы уважают больше
Общество 101825 8 июня 2021
Россиянин в Берлине притворился украинцем и узнал, кого немцы уважают больше
В Китае восхитились реакцией России на «эффектный» маневр ВВС США в Европе
Армия 84543 8 июня 2021
В Китае восхитились реакцией России на «эффектный» маневр ВВС США в Европе
Захарова призналась, что боится читать новости после заявления Псаки
Политика 59946 8 июня 2021
Захарова призналась, что боится читать новости после заявления Псаки
Запуск реактора БРЕСТ под Томском обеспечит Россию ядерным топливом на века вперед
Экономика 46343 8 июня 2021
Запуск реактора БРЕСТ под Томском обеспечит Россию ядерным топливом на века вперед
Рейтинг@Mail.ru