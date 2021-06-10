Украине предложили выплатить России компенсацию за занятые русские земли

Москва, 10 июня. Прежде чем Украина потребует от российской стороны репарации за Крым и Донбасс, ей следует компенсировать Москве «русские территории», заявил сенатор Совфеда Алексей Пушков.

Накануне власти Украины опубликовал новую стратегию внешнеполитической деятельности, которая будет действовать 2024 года. Согласно ей, в ближайшие годы Киев намерен и дальше гнуть свою линию и потребовать от России репарации за якобы занятые ей украинские территории: Крым и Донбасс. При этом в Киеве отказываются признавать, что полуостров и республики приняли решение о выходе из состава Украины самостоятельно.

В ответ на новый план Украины в Совфеде РФ предложили начать с основ и выплатить Москве неустойку за Донбасскую, Херсонскую, Одесскую и Днепропетровскую область, которые Киеву почти что подарили. Предложением поделился на своей страничке в Twitter сенатор Алексей Пушилин.

«Эти земли никогда не были украинскими. И все порты на Черном море были построены русскими», — напомнил политик.

В мае украинский посол в Германии Андрей Мельник заявил в интервью европейским СМИ, что нормализация отношений между Москвой и Киевом возможна только после возращения Украине Крыма и Донбасса. При этом весной пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков был вынужден в очередной раз напомнить, что Россия не является участницей конфликта в Донбассе. А вопрос территориальной принадлежности полуострова Крым Владимир Путин назвал окончательно закрытым еще в 2016 году.

Ранее польский тревел-блогер поделился впечатлениями от посещения Крыма в периоды, когда он был украинским и после его воссоединения с Россией. Поляки признали, что после 2014 года на полуострове стало лучше.